VIDEO: Se te borró la sonrisa… influencer explota en pleno juego de su novio en MLB

Livvy Dunne pasó de sonreír y grabar videos desde las gradas, a explotar de frustración durante la apertura de Paul Skenes con los Piratas de Pittsburgh frente a los Azulejos de Toronto en el Rogers Centre.

La exestrella de gimnasia de LSU y una de las influencers deportivas más populares del mundo fue captada por la transmisión completamente metida en el juego. Gritaba, tomaba fotos, grababa cada lanzamiento de su novio y hasta reaccionó con insultos luego de una jugada que puso en peligro al pitcher de Pittsburgh.

Tras el contacto de un batazo que hizo levantarse a los aficionados de Toronto, las cámaras enfocaron a Livvy Dunne, quien soltó en par de ocasiones un evidente “f–k” mientras se recargaba frustrada en su asiento.

Los comentaristas de SportsNet incluso reaccionaron en plena transmisión.

“Ella está completamente metida en el juego. No solamente está sentada viendo alrededor. Está emocionalmente involucrada y ocasionalmente dice algunas palabras altisonantes”, señalaron durante el encuentro.

La molestia de Livvy Dunne comenzó prácticamente desde el arranque del juego, ya que Paul Skenes permitió jonrón abriendo el partido ante George Springer, quien desapareció la pelota con un batazo de 396 pies hacia el jardín izquierdo.

El panorama empeoró en la sexta entrada, cuando Toronto encontró ritmo ofensivo y armó un rally de 3 carreras para encaminarse a la victoria de 5-2 sobre Pittsburgh.

Paul Skenes, ganador del premio al Novato del Año en 2024 y dos veces All Star, terminó con una de sus actuaciones más discretas de la temporada. El derecho permitió 9 imparables y 4 carreras limpias en poco más de cinco entradas de trabajo.

Además, solamente consiguió 2 ponches y otorgó una base por bolas, su cifra más baja de chocolates desde aquella complicada salida inaugural de campaña ante los Mets, donde apenas trabajó dos tercios de entrada.

A pesar del momento incómodo, la relación entre Paul Skenes y Livvy Dunne sigue siendo una de las más mediáticas dentro del deporte estadounidense. Ambos comenzaron su relación en 2023 mientras coincidían en LSU y desde entonces suelen apoyarse mutuamente en sus carreras.

Incluso hace unas semanas, Dunne reveló que Skenes reaccionó de manera entusiasta cuando aparecieron las fotografías de su sesión para Sports Illustrated Swimsuit.

Ahora, la influencer volvió a robarse reflectores… aunque esta vez fue por perder la paciencia en plena derrota de su novio.