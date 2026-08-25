El milagroso Bodø/Glimt vuelve a la Champions League para desafiar a los gigantes de Europa

La segunda clasificación consecutiva del Bodø/Glimt a la UEFA Champions League consolida su posición como uno de los proyectos más revolucionarios del balompié internacional. Tras su histórico debut en la máxima competición continental, el conjunto de Noruega ratificó este martes 25 de agosto que su éxito no es casualidad al asegurar nuevamente su boleto a la Fase de Liga, luego de imponerse con un marcador global de 6-1 al NEC Nijmegen de los Países Bajos.

Este hito sin precedentes para una institución radicada al norte del Círculo Polar Ártico se fundamenta en un proceso que ha devorado gigantes en las últimas dos campañas europeas.

El Aspmyra Stadion del Bodø/Glimt se convirtió en uno de los feudos más difíciles de afrontar para los visitantes en la Champions League. Especial

El histórico debut en la temporada anterior del Bodø/Glimt

En su primera participación en el torneo (2025/26), el cuadro nórdico sorprendió al ámbito internacional con un estilo de juego audaz y propositivo:

Fase de Grupos de terror: Consiguió triunfos memorables al vencer 3-1 al Manchester City y 2-1 al Atlético de Madrid , además de superar al Inter de Milán con victorias tanto en Noruega como en Italia.

Consiguió triunfos memorables al vencer 3-1 al y 2-1 al , además de superar al con victorias tanto en Noruega como en Italia. Octavos de Final: Avanzó a la ronda de los 16 mejores tras mantener un invicto como local. Su camino concluyó ante el Sporting de Lisboa con un ajustado global de 5-3.

El camino hacia la primera fase de Champions League 2026/27

Para certificar su retorno a la élite en la presente edición, el equipo dirigido por Kjetil Knutsen tuvo que superar dos eliminatorias previas de alta tensión durante el mes de agosto:

Tercera Ronda Clasificatoria: Doblegó al Union Saint-Gilloise de Bélgica con un global de 6-5, asegurando el pase tras una dramática victoria por 3-2 en tiempo suplementario disputada en casa.

Doblegó al Union Saint-Gilloise de Bélgica con un global de 6-5, asegurando el pase tras una dramática victoria por 3-2 en tiempo suplementario disputada en casa. Playoffs definitivos: Confirmó su clasificación ante el NEC Nijmegen tras ganar 3-1 en la ida y sentenciar la serie con un 3-0 en condición de local, favorecido por la expulsión del guardameta rival en los primeros minutos.

Bajo el nuevo formato de la Champions, los principales clubes europeos deberán visitar nuevamente el Aspmyra Stadion, un escenario temido por su superficie sintética y condiciones climáticas extremas.

Calendario inmediato: El torneo local no da tregua

A la par de su éxito continental, el Bodø/Glimt debe mantener el ritmo en las competencias locales de Noruega, donde afrontará compromisos clave esta misma semana: