Blue Demon Jr. y su adiós: ‘mi tiempo en el ring está llegando a su fin’

Blue Demon Jr. inicia el camino hacia su retiro y reconoce que su tiempo en el ring está llegando a su fin. El heredero de la leyenda azul recorrerá la República Mexicana y algunas partes del mundo en una gira de despedida en un periodo de un año, y después anunciará sus últimas cuatro luchas.

“Son sentimientos encontrados, no es fácil tomar una decisión, pero se tiene que tomar. Mi tiempo en el cuadrilátero está llegando a su fin y yo mismo puse mi tiempo límite. Empezamos el 15 de agosto. Ya hasta ahorita hay cuatro fechas confirmadas: la primera Irapuato, Querétaro, León y Ciudad Juárez. Me estaré presentando por última vez en esas plazas y estaré recorriendo toda la República durante un año y el extranjero, después de eso anunciaré mis últimas cuatro luchas”, declaró Blue Demon Jr en entrevista para Excélsior Digital.

Blue Demon Jr señaló que la lucha libre le ha dado muchas satisfacciones Arturo López

Ser un ídolo en la lucha libre no es fácil y eso lo deciden los aficionados, a pesar de que como gladiador haga lo necesario.

“Lo decide la gente. Es el ángel que tengas con la gente, el gusto que tengas con la gente, y uno por más que haga hay ocasiones en que la gente no te acoge, entonces es algo que la gente por gusto propio los pone en un lugar”, señaló el gladiador con más de 40 años en el pancracio.

“El Demonio Azul” reveló las satisfacciones que le ha dejado la lucha libre, pero también destacó las lesiones que ha sufrido.

“Me ha dejado muchas satisfacciones: ver sonrisas de los niños, público contento, público satisfecho, pero también me ha dejado lesiones”, indicó.

Blue Demon Jr tiene un recuerdo especial con los aficionados de Toluca, entidad en la que inició en la lucha libre.

“En ese programa (regreso en el Gimnasio Agustín Millán) acababa de regresar de una lesión que tuve de un accidente más que nada. La gente siempre me ha apoyado mucho en Toluca. Mis inicios fueron en la Arena Toluca, y el regresar después de ausencias por trabajo, la gente está contenta”, señaló.