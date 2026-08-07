¡HISTÓRICO RETORNO! Raúl Jiménez vuelve a jugar con los Wolves y desata la locura en el Molineux

Raúl Jiménez volvió a vestir la camiseta del Wolverhampton después de tres años. El delantero mexicano reapareció este viernes en la primera ronda de la Carabao Cup, donde los Wolves derrotaron 3-0 al Port Vale en el estadio Molineux.

Aunque no logró marcar, el atacante recibió una emotiva ovación por parte de la afición, que no olvidó la huella que dejó durante su primera etapa con el club inglés.

La afición de Wolverhampton recibió con aplausos a Raúl Jiménez

Jiménez comenzó a calentar al inicio del segundo tiempo y, de inmediato, los seguidores presentes en Molineux reaccionaron con una ovación que reflejó el cariño que aún sienten por el delantero mexicano.

Con el partido prácticamente resuelto, el técnico César Peixoto decidió darle ingreso al minuto 70, cuando los Wolves ya dominaban el encuentro con una cómoda ventaja.

El regreso del atacante fue uno de los momentos más emotivos de la noche para los aficionados, que celebraron su vuelta al equipo donde vivió algunos de los mejores años de su carrera en Europa.

Raúl Jiménez tuvo minutos, pero se quedó sin gol

Durante los minutos que estuvo en el terreno de juego, el mexicano participó en varias acciones ofensivas que generaron peligro, aunque no logró hacerse presente en el marcador.

Pese a ello, el regreso representa un paso importante en su nueva etapa con Wolverhampton, club con el que buscará regresar a la Premier League durante la temporada 2026-2027.

Wolverhampton goleó al Port Vale

La victoria quedó sentenciada desde la primera mitad gracias a los goles de Adam Armstrong al minuto 14, André Trindade al 34 y Fer López al 43.

Con este triunfo, Wolverhampton avanzó en la Carabao Cup y ahora enfocará su atención en el inicio de la temporada de la Championship, donde debutará el próximo 14 de agosto frente al Blackburn Rovers con el objetivo de conseguir el ascenso a la máxima categoría del futbol inglés.