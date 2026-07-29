Blue Demon Jr confiesa: “mi papá fue un maestro duro”

Blue Demon Jr afronta su adiós de la lucha libre con la gira “Last Tour”, donde se presentará en todas las plazas de la República Mexicana y del extranjero en las que luchó. El gladiador con 41 años de trayectoria confesó que su papá fue un maestro muy duro y tuvo que pasar dos pruebas para que pudiera incursionar en el deporte.

“Él no quería que continuará con la lucha libre. Tuve que pasar dos pruebillas con él: una, me zafó el hombro y, en otra, me rompió la nariz. Me fue gustando más la lucha libre y no tuvimos más remedio que ceder, aunque él no quería, me tuvo que enseñar lo que tenía que aprender. Fue un maestro duro, disciplinado, creo que hizo un trabajo excelente”, mencionó Blue Demon Jr en entrevista con Paola Rojas en el programa “De pisa y Corre” de Imagen Televisión.

Blue Demon Jr admitió que cargar con el legado es una gran responsabilidad y descartó que fuera fácil llegar a la lucha libre.

“Te cuesta el doble porque siempre existe la comparación, la exigencia. Es más pesado porque tienes que igualar una trayectoria y al igualarla, hacerla tuya, es pesado”, apuntó.

“El Demonio Azul” reveló que se siente afortunado y agradecido con su padre, porque a él lo escogieron, al ser hijo adoptivo.

“Creo que es el acto más grande de amor que puede hacer un humano, darle cariño, amor, sin ningún distingo y todavía entregarte lo más preciado y valioso, que era su nombre y máscara. Me siento afortunado porque a mí me escogieron, orgulloso y agradecido con mi padre”, señaló.

Blue Demon Jr se dijo emocionado que el luchador enmascarado sea un referente de México y señaló que sí se quita la máscara.

“Tengo mi vida normal, una doble vida, nadie sabe quién soy, en donde pueden creer saber, me cuido más, pero sí me la quito”, afirmó.