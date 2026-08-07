Enes Kanter Freedom se postula para el draft de la WNBA

Enes Kanter Freedom desafió a la WNBA al tomar una decisión que está causando revuelo. El expivot se declaró oficialmente elegible para el Draft de la liga femenina estadunidense para abril de 2027, después de revisar las directrices actuales de elegibilidad.

“Me declaro oficialmente prospecto de la WNBA. Si simplemente declarar quién eres es todo lo que se requiere, entonces cumplo con todos los requisitos necesarios para competir en la WNBA”, publicó en redes sociales.

Enes Freedom aseguró que tanto él como su equipo examinaron los criterios de elegibilidad de la WNBA y el marco de gobierno que rodea la autoidentificación e inclusión.

Con 11 temporadas en la NBA en su historial, admitió que la noticia generará controversia, destacó que su intención no es burlarse o faltar al respeto a ninguna comunidad ni a las decisiones personales de nadie.

“Simplemente pido que las reglas actuales se apliquen por igual a todo el mundo, las mismas reglas que representan los valores que muchas jugadoras y entrenadores de la WNBA han defendido públicamente”, declaró.

Enes Freedom espera que las directrices se apliquen de manera igualitaria, coherente y sin excepciones, además de que la WNBA respete “sus principios declarados”.

“No vemos en el training camp”, finalizó el exjugador Rockets de Houston, Celtics, Oklahoma City, New York Knicks y Portland Blaizers.

En diferentes deportes, existe el debate sobre la participación de atletas transgénero en competiciones femeninas, por lo que llevó a distintas federaciones y organismos deportivos a revisar sus reglamentos.

Varios medios señalaron que, en el Convenio Colectivo de la WNBA, en su Artículo XIII, establece que “solo las jugadoras que son mujeres, son elegibles para jugar en la WNBA”.

En una de las más recientes declaraciones sobre el tema, la jugadora de las Indiana Fever, Sophie Cunningham, declaró que quiere proteger a las niñas pequeñas en el vestidor, o a las niñas pequeñas en el deporte que “no deberían tener que competir contra hombres biológicos”.

Freedom ha sido crítico con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. En 2017, se le revocó su pasaporte turco y ha abogado por distintas causas.