Antonieta Gaxiola se retira del ciclismo profesional tras los Juegos Centroamericanos 2026

La ciclista mexicana Antonieta Gaxiola anunció oficialmente su retiro del ciclismo de alto rendimiento, tras cerrar su ciclo en los Juegos Centroamericanos 2026, competencia donde se despidió del velódromo con una medalla de plata para la delegación mexicana.

Con 16 años de carrera activa en el ciclismo de pista y ruta, la nacida en Culiacán, Sinaloa, decidió poner fin a su carrera competitiva, para dar paso a sus proyectos personales y profesionales, como su matrimonio con el también atleta, Daniel Corral.

Con apenas 29 años de edad, Antonieta deja un legado siendo multicampeona nacional en ruta y pista, ganó títulos Panamericanos, consiguió dos títulos en Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de una plata en Juegos Panamericanos.

Su última medalla la consiguió en la prueba de persecución por equipos en los actuales Juegos Centroamericanos 2026.

Es una de las decisiones más retadoras, más difíciles que he tenido que tomar, puesto que es lo que he hecho toda mi vida, a esto me he dedicado. El ciclismo de alto rendimiento ha sido mi estilo de vida durante todos estos años y sentirme tan plena, tan contenta, tan feliz por toda esta trayectoria por todo lo que pude hacer.

“Y hoy comienza una nueva etapa de mi vida, mi vida personal que también es muy importante para mi, y estoy muy contenta por eso”, mencionó.

Su trayectoria en pista y ruta

Campeonatos Panamericanos Juveniles (2013) Pista / ruta / Juvenil Medalla de oro

Campeonatos Panamericanos Juveniles (2015) Pista y ruta / Medalla de oro

Campeonato nacional de ciclismo de ruta (2017) Ruta Elite Aguascalientes / Medalla de Oro

Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista (2017-2018) Scratch y Madison / Oro

Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta UCI (2020) Ruta Elite, Imola, Italia

Juegos Centroamericanos y del Caribe (2023) Pista Madison / Medalla de oro

Juegos Panamericanos (2023) Pista (Persecución por equipos y Madison) / Medalla de plata

Juegos Centroamericanos y del Caribe (2026) Pista (Persecución por equipos) Medalla de plata