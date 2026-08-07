Juegos Centroamericanos 2026: México reafirma su dominio en la natación artística con oro y plata

México incrementó su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con dos nuevas preseas en la natación artística. La delegación nacional consiguió una medalla de oro y una de plata en las pruebas de dueto libre femenil y dueto libre mixto.

El oro fue para María Arellano e Itzamary González en el dueto libre femenil, mientras que Joana Jiménez y Diego Villalobos se quedaron con la plata en el dueto libre mixto. Además, los cuatro atletas con posibilidades de incrementar su cuenta de preseas en las pruebas restantes de la disciplina.

Marla Arellano y Joana Jiménez ya habían ganado oro en el dueto técnico. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

María Arellano e Itzamary González conquistan el oro en dueto libre femenil

La pareja integrada por María Arellano e Itzamary González se proclamó campeona de la prueba de dueto libre femenil al finalizar en el primer lugar de la clasificación con una puntuación total de 286.6394.

La rutina mexicana recibió 126.8000 puntos en impresión artística y 159.8394 en elementos, sin registrar deducciones, lo que permitió a las representantes nacionales asegurar la medalla de oro.

La plata fue para las colombianas Sara Castañeda y Melisa Ceballos, mientras que el bronce quedó en manos de Kim Deiman y Janneke Dirven, representantes de Aruba.

Para Itzamary González, este resultado representa su cuarta medalla de oro en Santo Domingo 2026. Previamente había conquistado los títulos en equipo mixto técnico, dueto mixto técnico y solo libre femenil.

María Arellano, por su parte, alcanzó su tercera presea dorada en la presente edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Antes había ganado el oro en equipo mixto técnico y en el dueto técnico femenil, a los que ahora suma el título en el dueto libre.

Marla Arellano y Joana Jiménez con medalla de oro. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Joana Jiménez y Diego Villalobos consiguen la plata en el dueto mixto libre

En la prueba de dueto mixto libre, la representación mexicana formada por Joana Jiménez y Diego Villalobos obtuvo la medalla de plata tras finalizar con una puntuación de 227.9667.

La pareja mexicana terminó a 23.3117 puntos del primer lugar, que fue para los colombianos Gustavo Sánchez y Emily Minante. El bronce correspondió al dueto de Curazao integrado por Ziva King y Yaquil Alberto.

Con este resultado, Joana Jiménez añadió una nueva medalla a su actuación en Santo Domingo 2026. La mexicana ya había conquistado el oro en el equipo mixto técnico y en el dueto técnico femenil, por lo que ahora suma una plata más a su participación.

Diego Villalobos también incrementó su cuenta personal de preseas. El nadador artístico llegó la prueba con los oros obtenidos en el dueto mixto técnico y en el equipo mixto técnico, además de las platas logradas en las pruebas de solo técnico y solo libre.

Diego Villalobos suma suma cinco medallas en Santo Domingo 2026. Adrian Macias/Mexsport

La actividad de los cuatro representantes mexicanos en la natación artística todavía no concluye. Volverán a competir este mismo viernes en la prueba de equipo mixto libre y posteriormente cerrarán su participación el sábado 8 de agosto con la prueba de equipo acrobático, donde buscarán aumentar la cosecha de medallas para la delegación mexicana.