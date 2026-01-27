¡Cómo es posible! Mahomes y LeBron explotan tras el rechazo de Bill Belichick al Salón de la Fama

El mundo del deporte se encuentra en estado de shock tras revelarse que Bill Belichick, el arquitecto de la dinastía más relevante en la historia de la NFL, no logró los votos necesarios para ser exaltado al Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional en su primer año de elegibilidad. La información detalla que el actual entrenador de la Universidad de Carolina del Norte no alcanzó el umbral de 40 de los 50 votos requeridos por el comité de selección.

La decisión ha generado una ola de críticas sin precedentes, encabezada por figuras de la talla de Patrick Mahomes y LeBron James. El quarterback de los Kansas City Chiefs, quien sufrió en carne propia la maestría táctica de Belichick en la final de la AFC de 2019, calificó la noticia como "una locura" a través de sus redes sociales, añadiendo que no comprende "cómo esto puede ser posible".

Por su parte, la superestrella de la NBA, LeBron James, se unió al coro de voces incrédulas tildando la exclusión de "falta de respeto". Para James y otros atletas de élite, los méritos de Belichick son incuestionables: ocho anillos de Super Bowl (seis como entrenador en jefe de los Patriots y dos como asistente en los Giants) y 333 victorias en su carrera, cifra que solo es superada por el legendario Don Shula.

Exjugadores que estuvieron bajo su mando, como Darius Butler, cuestionaron la legitimidad del proceso: "Si él no entra en su primera oportunidad, ¿entonces quién?". Incluso futuros miembros del Salón de la Fama como J.J. Watt expresaron que no debería existir "un solo universo" donde Belichick no sea un elegido de primera balota.

El trasfondo de este rechazo parece estar teñido por viejas rencillas. Según informes de ESPN, algunos votantes, influenciados presuntamente por el exgerente general Bill Polian, sugirieron que Belichick debería "esperar un año" debido al escándalo de Spygate en 2007. Esta postura sugiere que el comité está priorizando una sanción moral sobre los logros estadísticos y el impacto histórico del entrenador en el juego.

La exclusión de Belichick no solo es un golpe para el legado de los New England Patriots, sino que abre un debate profundo sobre los criterios del comité de selección. Mientras figuras como Terrell Owens reaccionan con ironía en redes, el consenso entre los atletas de primer nivel es claro: la ausencia del Monje en la Clase 2026 es una mancha difícil de borrar para la institución de Canton, Ohio.