Marcelo Bielsa regresa en silencio a Uruguay; su salida de la Selección es inminente

Marcelo Bielsa volvió a Uruguay luego de la eliminación de la Selección de Uruguay en la Fase de Grupos del Mundial 2026. El estratega argentino arribó al país en medio de una gran expectativa, aunque fiel a su estilo evitó cualquier declaración y abandonó el aeropuerto en completo silencio.

El técnico caminó rápidamente por la terminal sin detenerse para atender a los medios de comunicación. Minutos después abordó una camioneta que ya lo esperaba y dejó el lugar sin ofrecer declaraciones sobre su futuro.

El ciclo de Marcelo Bielsa con Uruguay estaría cerca de terminar

Tras el fracaso de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026, todo apunta a que Marcelo Bielsa no continuará al frente del combinado charrúa. Aunque la federación aún no hace oficial su salida, diversos nombres ya comienzan a surgir como posibles candidatos para reemplazar al estratega argentino.

Sebastián Cáceres respalda la gestión de Marcelo Bielsa

Quien sí habló a su llegada a Uruguay fue Sebastián Cáceres. El defensa del América defendió el trabajo de Marcelo Bielsa y aseguró que mantiene respeto y agradecimiento hacia el entrenador.

Yo puedo hablar por mí. Tengo respeto hacia él y mucho agradecimiento. Capaz que alguno puede opinar distinto, pero creo que, a rasgos generales, la mayoría sabe cómo fueron las cosas", declaró el zaguero uruguayo.

Las palabras de Cáceres contrastan con las críticas que ha recibido el proceso de Marcelo Bielsa tras la eliminación mundialista y reflejan que, pese a los resultados, el argentino sigue contando con el respaldo de algunos integrantes del plantel. En los próximos días se espera que la federación defina el futuro del banquillo de la Selección de Uruguay, poniendo fin a las especulaciones sobre la continuidad del entrenador.