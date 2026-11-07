Bellingham y Rüdiger, señalados por presuntos golpes a seguridad en el Valencia vs Real Madrid

El Real Madrid consiguió una victoria muy importante (0-3) en su visita contra el Valencia por la jornada 12 de LaLiga. Sin embargo, pese a la obtención de los tres puntos, las miradas se han centrado en dos jugadores blancos: Jude Bellingham y Antonio Rüdiger.

Según informaciones de la Cadena COPE, Cadena SER y el periodista de À Punt Nacho Sanchís, jugadores del Valencia (entre ellos Tárrega, Rioja y Maffeo, además de miembros del cuerpo técnico y el director deportivo Braulio Vázquez) protestaban ante el árbitro José Francisco Hernández Maeso por la falta de Maffeo a Mbappé que originó el 1-0 de Fede Valverde.

En ese contexto, presuntamente, Jude Bellingham, Antonio Rüdiger y Éder Militão se acercaron, intercambiaron reproches y se encararon con los valencianistas, lo que obligó a intervenir a la seguridad del estadio para separar a ambos grupos.

Presuntamente, el incidente escaló con empujones y forcejeos. Según el relato del diario Marca, Bellingham habría estirado del traje a Braulio Vázquez como intentando apartarlo del asistente arbitral, tras lo cual tres guardias de seguridad empujaron a los madridistas hacia su vestuario.

En ese momento, según las mismas informaciones, “volaron varias manos” y una de Rüdiger habría impactado en la cara de uno de los agentes de seguridad.

Nacho Sanchís afirmó en redes que “Bellingham ha golpeado a un seguridad, además de Rüdiger una bofetada a otro”, y que los propios miembros de seguridad acudieron al colegiado para denunciarlo.

El diario AS, citando testigos presenciales, señaló que Rüdiger se enzarzó con un seguridad privada del Valencia y este recibió un golpe mientras intentaba separar a los implicados (Rüdiger, Militão y Bellingham).

¿Habrá castigo o sanción para Bellingham y Rüdiger?

Según Marca, los propios agentes informaron al árbitro de la agresión. Sin embargo, el acta de Hernández Maeso se centra en el altercado de Braulio Vázquez con el primer asistente y en la intervención de la Policía Nacional para identificarlo y apartarlo; no menciona agresiones de jugadores blancos a la seguridad.

Otras fuentes, como Mundo Deportivo citando a COPE, describieron el episodio como un forcejeo que la seguridad contuvo sin confirmar agresiones posteriores.

A esta hora no consta comunicado oficial del Real Madrid ni del Valencia sobre los hechos, ni sanción disciplinaria confirmada.