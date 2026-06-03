¡Cayó el imperio! Un agónico hit al final destrozó la racha más brutal del beisbol en décadas

Cincuenta entradas y dos tercios. Ese es el número monumental que desde hoy queda grabado con letras de oro en los libros de las Grandes Ligas. Con dos outs en la parte alta de la séptima entrada en el duelo contra San Diego, Jackson Merrill conectó un doloroso sencillo impulsor que puso fin al asombroso e histórico reinado de ceros de Cristopher Sánchez, el lanzador zurdo dominicano de los Filis de Filadelfia que por semanas tuvo al beisbol de rodillas.

La última carrera limpia que Sánchez había permitido databa del lejano 30 de abril. Todo lo que vino después (cinco aperturas impecables, dominios absolutos y rivales desarmados) se convirtió en una obra de arte lenta y metódica. El quisqueyano de 29 años no necesitó de velocidades estratosféricas; con un indescifrable cambio que promedia las 86.5 mph, limitó a los bateadores a un raquítico promedio de .153. Nadie lo estaba tocando.

Cristopher Sánchez llevó su racha de entradas sin aceptar carrera a 50 entradas y dos tercios. AFP

Directo al Olimpo de la Era de la Bola Viva

Cuando la racha finalmente se detuvo, el dominicano ya se había metido de lleno en el podio de los inmortales. Escaló hasta la tercera posición histórica en la Era de la Bola Viva (desde 1920), superando al legendario Bob Gibson. Solo dos titanes de los Dodgers lo superan:

Orel Hershiser: 59 entradas consecutivas sin carrera en 1988.

59 entradas consecutivas sin carrera en 1988. Don Drysdale: 58 entradas al hilo en 1968.

Sin embargo, el legado del lanzador va mucho más allá de la línea general. Sánchez se transformó en el único pitcher en la historia, junto a Chris Sale en 2018, capaz de acumular al menos 45 ponches y cero anotaciones en cinco aperturas seguidas. En este viaje superó el récord de franquicia de los Filis en manos de Grover Cleveland Alexander (41 entradas en 1911) e igualó a Carl Hubbell como el lanzador zurdo con la racha más larga de todos los tiempos.La joya de 104 millones de dólares

Su brutal rendimiento valida por completo la apuesta de la gerencia de Filadelfia, que en marzo le otorgó un contrato de 104 millones de dólares garantizados por seis años. Elegido el Lanzador del Mes de mayo en la Liga Nacional tras registrar marca de 4-0 con 45 ponches y apenas tres pasaportes, su nivel actual roza la perfección.

“No se ven cosas así muy a menudo”, declaró con asombro el mánager interino de los Filis, Don Mattingly. En el clubhouse, la perspectiva del salto de calidad es total. Su compañero Bryce Harper fue el más directo al recordar los inicios del serpentinero: “Recuerdo cuando hablaban de dejarlo en libertad en 2020”.

Hershiser se mantiene en la cima del récord eterno. Sánchez, a tan solo 8.1 entradas de la inmortalidad absoluta, bajó del montículo ovacionado por su gente. Al fin, el béisbol de las Grandes Ligas pudo respirar.