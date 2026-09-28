Barcelona y Florentino Pérez irán a tribunales por el caso Negreira: ¿qué pasará el 25 de noviembre?

El Barcelona y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, comparecerán ante el juzgado el próximo 25 de noviembre para celebrar un acto de conciliación. Esta audiencia representa el paso previo legal y obligatorio antes de que la institución azulgrana determine si procede con una querella criminal por la vía penal contra el directivo madrileño.

El origen del conflicto legal

El proceso tiene su origen en las declaraciones realizadas por Florentino Pérez durante una rueda de prensa el pasado 12 de mayo, así como en una entrevista posterior. En dichas intervenciones, el presidente del Real Madrid hizo referencia al Caso Negreira y cuestionó la legitimidad de los títulos deportivos obtenidos por el Barcelona durante los años bajo investigación, empleando el término "robo" de Ligas.

La junta directiva del Barcelona determinó que estas afirmaciones resultaban lesivas para la reputación e imagen pública de la entidad catalana.

La postura jurídica del FC Barcelona

A raíz de estas declaraciones, el Barcelona interpuso una demanda de conciliación el 12 de junio por un presunto delito de calumnias. El objetivo jurídico del club es que Florentino Pérez se retracte formalmente de sus afirmaciones. De no alcanzarse un acuerdo en la cita de noviembre o en caso de incomparecencia del mandatario blanco, el Barcelona quedará habilitado para presentar una querella criminal.

Repercusiones ante los organismos del futbol

El enfrentamiento institucional también se ha trasladado a los despachos de los comités rectores:

Acciones del Barcelona: El club remitió escritos formales a LaLiga, la RFEF y el Comité Técnico de Árbitros solicitando su intervención ante unas declaraciones que consideran perjudiciales para el colectivo arbitral y la competición.

Acciones del Real Madrid: Por su parte, la entidad madridista presentó el 17 de junio un recurso ante la UEFA solicitando medidas disciplinarias en contra del Barcelona.

El resultado de la audiencia del 25 de noviembre dictará si el conflicto se resuelve mediante un acuerdo entre las partes o si continúa su curso en los tribunales penales.