Escandaloso. Estados Unidos arranca aplastando 17-0 en el Mundial sub 17 femenil

Con ventaja de nueve goles tras el primer tiempo, Estados Unidos aplastó 17-0 a Samoa durante la Jornada 1 del Mundial sub 17, protagonizando un escandaloso resultado en la apertura del certamen celebrado en Marruecos.

Con 9 anotadoras distintas, Maddie Di María fue quien se consagró con la mayor cantidad de dianas en el compromiso, convirtiendo 6 y tomando un sitio que será difícil de superar en cuanto a la tabla de goleo individual.

Pese a la gran venta obtenida, Estados Unidos no se cansó de doblegar al conjunto oceánico, convirtiendo una histórica goleada sobre Samoa y dando un golpe de autoridad sobre lo que representa ser una de las grandes candidatas para alzar el trofeo el próximo sábado 7 de noviembre.

Así se distribuyeron cada uno de los goles en el triunfo de Estados Unidos sobre Samoa:

1-0 / Maddie Di María (2’).

2-0 / Mia Corona (12’).

3-0 / Maddie Di María (18’).

4-0 / Maddie Di María (20’).

5-0 / Loradana Paletta (25’).

6-0 / Grace Murray (28’).

7-0 / Maddie Di María (30’).

8-0 / Loradana Paletta (37’).

9-0 / Amari Manning (45+4’).

10-0 / Deus Stanislaus (57’).

11-0 / Caroline Reyna (64’).

12-0 / Maddie Di María (70’).

13-0 / Maddie Di María (73’).

14-0 / Ortiz Isa (75’).

15-0 / Caroline Reyna (78’).

16-0 / Meila Brewer (87’).

17-0 / Gianna Hanf (90’).

Así marcha el Grupo E del Mundial sub 17 femenil, 2026

Luego de los primeros 90 minutos en el torneo, estas son las posiciones de cada uno de los 4 combinados que forman parte del Grupo E del Mundial femenil sub 17, 2026 en Marruecos:

1. Estados Unidos / 3 puntos (+17 diferencia de goles).

2. China / 3 (+3).

3. Kenia / 0 (-3).

4. Samoa / 0 (-17).

* Los siguientes partidos del Grupo E se disputarán el jueves 22 de octubre, donde Estados Unidos se medirá a Kenia y China a Samoa.

BFG