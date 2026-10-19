Escandaloso. Estados Unidos arranca aplastando 17-0 en el Mundial sub 17 femenil
Sin piedad ante Samoa, Estados Unidos aplastó 17-0 al conjunto de Oceanía dentro de la Jornada 1 del Mundial sub 17 femenil; liderato compartido en el Grupo E
Con ventaja de nueve goles tras el primer tiempo, Estados Unidos aplastó 17-0 a Samoa durante la Jornada 1 del Mundial sub 17, protagonizando un escandaloso resultado en la apertura del certamen celebrado en Marruecos.
Con 9 anotadoras distintas, Maddie Di María fue quien se consagró con la mayor cantidad de dianas en el compromiso, convirtiendo 6 y tomando un sitio que será difícil de superar en cuanto a la tabla de goleo individual.
Pese a la gran venta obtenida, Estados Unidos no se cansó de doblegar al conjunto oceánico, convirtiendo una histórica goleada sobre Samoa y dando un golpe de autoridad sobre lo que representa ser una de las grandes candidatas para alzar el trofeo el próximo sábado 7 de noviembre.
Así se distribuyeron cada uno de los goles en el triunfo de Estados Unidos sobre Samoa:
1-0 / Maddie Di María (2’).
2-0 / Mia Corona (12’).
3-0 / Maddie Di María (18’).
4-0 / Maddie Di María (20’).
5-0 / Loradana Paletta (25’).
6-0 / Grace Murray (28’).
7-0 / Maddie Di María (30’).
8-0 / Loradana Paletta (37’).
9-0 / Amari Manning (45+4’).
10-0 / Deus Stanislaus (57’).
11-0 / Caroline Reyna (64’).
12-0 / Maddie Di María (70’).
13-0 / Maddie Di María (73’).
14-0 / Ortiz Isa (75’).
15-0 / Caroline Reyna (78’).
16-0 / Meila Brewer (87’).
17-0 / Gianna Hanf (90’).
Así marcha el Grupo E del Mundial sub 17 femenil, 2026
Luego de los primeros 90 minutos en el torneo, estas son las posiciones de cada uno de los 4 combinados que forman parte del Grupo E del Mundial femenil sub 17, 2026 en Marruecos:
1. Estados Unidos / 3 puntos (+17 diferencia de goles).
2. China / 3 (+3).
3. Kenia / 0 (-3).
4. Samoa / 0 (-17).
* Los siguientes partidos del Grupo E se disputarán el jueves 22 de octubre, donde Estados Unidos se medirá a Kenia y China a Samoa.
BFG