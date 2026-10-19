NBA 2026-27: ¿Dónde ver el inicio de temporada con LeBron James y los Knicks?

Este martes 20 de octubre comenzará la temporada de 2026-27 de la NBA, con una jornada que marcará el inicio de la lucha por el campeonato, como principal atractivo el enfrentamiento entre los New York Knicks y los Philadelphia 76ers, franquicia con la que se incorporó LeBron James.

La primera fecha también reunirá a Boston Celtics con Detroit Pistons y a Oklahoma City Thunder con San Antonio Spurs.

¿Dónde ver los partidos de la NBA este martes 20 de octubre?

La jornada inaugural tendrá tres encuentros programados:

Boston Celtics vs. Detroit Pistons : 13:00 horas , tiempo del centro de México, y se transmitirá por Prime Video.

: , tiempo del centro de México, y se transmitirá por Philadelphia 76ers vs. New York Knicks: 17:00 horas , tiempo del centro de México, y se transmitirá por ESPN, Disney+ Premium y Prime Video.

, tiempo del centro de México, y se transmitirá por Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs: 19:30 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá por Prime Video.

Knicks vs. 76ers: El primer examen para LeBron James

El Madison Square Garden será el escenario de encuentro entre los Knicks vs. 76ers. Antes del partido, New York celebrará el campeonato obtenido en la campaña anterior, con el que puso fin a una espera de 53 años sin ganar el título de la NBA.

La atención estará en LeBron James, quien comenzará una nueva etapa después de ocho temporadas con los Lakers. Su llegada a Philadelphia abre interrogantes sobre la manera en la que compartirá responsabilidades con Embiid, Maxey y Bron, en un equipo que aspira a competir por el título del Este.

Celtics y Pistons abren la campaña; Thunder y Spurs cierran la primera jornada

Boston y Detroit disputarán el primer partido del calendario. Ambos equipos terminaron con los mejores registros de la Conferencia Este de la temporada regular 2025-26, por lo que el encuentro servirá como una referencia sobre su nivel después del receso.

La jornada concluirá con Oklahoma City Thunder frente a San Antonio Spurs, en una revancha a la final de la Conferencia Oeste de 2026. El Thunder, liderado por Shai Gilgeous-Alexander, se medirá con el equipo de Victor Wembanyama en un duelo que pondrá a prueba desde el inicio a dos aspirantes de la conferencia.

La NBA volverá a México el 7 de noviembre

La temporada tendrá un partido oficial en la Ciudad de México. Los Denver Nuggets y los Indiana Pacers se enfrentarán el sábado 7 de noviembre en la Arena CDMX, en un encuentro que marcará el partido número 35 de la NBA en el país desde 1992.

Denver llegará con Nikola Jokic, tres veces ganador del premio al Jugador Más Valioso de la NBA, mientras que Indiana contará con Tyrese Haliburton y Pascal Siakam. El encuentro será transmitido en México por ESPN, de acuerdo con el anuncio de la liga.