El Barcelona impone condiciones ante el Elche y defiende el liderato

El Barcelona resolvió sin sobresaltos su visita al Elche, que sigue sin ganar en 2026, y se llevó una victoria 3-1 que le permite defender el liderato una jornada más.

El equipo de Hansi Flick marcó diferencias desde el inicio. Fue superior en posesión, ritmo y profundidad, y aunque el marcador tardó en reflejarlo, el desarrollo del partido dejó claro que el líder tenía el control.

La falta de puntería, los postes y algunas decisiones finales evitaron una goleada ante un rival que compitió mientras le alcanzaron las fuerzas.

El Elche, pese a contar con algunas bajas, no se escondió. Intentó incomodar la salida del Barcelona y cortar su circuito creativo, pero el plan duró poco. El líder encontró espacios con facilidad, especialmente a la espalda de la zaga local, y comenzó a llegar con frecuencia al área.

La resistencia se rompió tras una acción bien ejecutada. Dani Olmo filtró un pase preciso para Lamine Yamal, quien definió con calma tras superar al arquero para abrir el marcador.

A partir de ahí, el Barcelona acumuló llegadas claras, pero desperdició varias opciones para ampliar la ventaja. Olmo se encontró con el travesaño y Ferran Torres firmó una primera mitad marcada por el desacierto.

Esa falta de contundencia permitió al Elche mantenerse con vida. Álvaro Rodríguez avisó en una primera aproximación y, poco después, aprovechó una asistencia de Germán Valera para empatar el partido en un mano a mano bien resuelto.

El gol activó al Barcelona, que respondió con una secuencia de ataques casi ininterrumpidos.

Ferran tuvo dos oportunidades claras que no logró convertir, Chust salvó bajo palos un disparo de Raphinha, y el dominio visitante volvió a ser absoluto.

La insistencia encontró premio antes del descanso, cuando Frenkie de Jong asistió a Ferran, que esta vez sí acertó para devolver la ventaja al líder.

El segundo tiempo arrancó con el mismo guion: posesión azulgrana y un Elche esperando su momento. El conjunto local incluso rozó el empate en una acción aislada que Adam no logró finalizar.

El Barcelona supo gestionar los tiempos, administrar el ritmo y esperar el espacio adecuado para cerrar el partido.

La sentencia llegó a 20 minutos del final. Lamine Yamal volvió a marcar la diferencia con una asistencia al espacio que Marcus Rashford convirtió en el 3-1 definitivo.

A partir de ahí, el partido entró en una fase más pausada, con el Barcelona controlando el cierre y el Elche comenzando a pensar en la permanencia.

Una victoria sólida, con margen de mejora en la definición, que mantiene al Barcelona en lo más alto y deja al Elche con tareas urgentes por resolver.