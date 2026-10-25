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FC Barcelona vs Real Madrid: El Clásico EN VIVO y GRATIS

El FC Barcelona expone su paso perfecto en LaLiga ante los merengues, que llegan al Camp Nou con la presión de no irse a nueve puntos de desventaja en la lucha por el liderato

Por: Ricardo Thomas

FC Barcelona vs. Real Madrid
FC Barcelona vs. Real MadridEspecial
FC Barcelona
01
Real Madrid
Real Madrid logo
El primer clásico de la temporada
Nos vamos al descanso

El otrora todopoderoso Barcelona se va al vestuario con mucho por reflexionar ante la mejor versión del Real Madrid en la temporada. 

Min 45+2¡¡¡Diomandé tuvo el segundo!!!

En un nuevo contragolpe conducido por Güler, Diomandé se enfiló a la portería pero su disparo abajo pegó en la parte lateral de la red.

Min 45¡¡¡Paloooooooo!!!!

Kylian Mbappé se enfila en una acción que estrelló en el poste; el linier levantó la bandera al final de la acción.

Min 43¡¡¡Se le escapa el empate a Lamine!!!

Lamine Yamal quedó solo después de una extensión de Fermín López, que mandó increíblemente afuera en la mejor llegada blaugrana. 

Min 41¡¡¡¡¡Gooooooooool blancoooooo!!!!

Kylian Mbappé manda a las redes una jugada coral que sale desde el campo merengue, una jugada que tocaron todos en el mediocampo merengue después de un centro de Diomandé que fue mal rechazado por Gerard Martin y que el galo mandó a las redes.

Min 37Lamine Yamal hace berrinches

El joven astro blaugrana muestra su molestia después de recibir una falta de Marc Cucurella, de la que pide se muestre un cartón amarillo que no aparece. 

Min 34¡Lunin ya es factor!

El arquero merengue evita la caída de su marco después de que Anthony Gordon entró al área y sacó un remate de gol que el ucraniano sacó con un gran manotazo. 

Min 32Mbappé la tuvo y falló

El francés saca un disparo por encima del larguero después de recibir un preciso pase de Güler.

Min 28Cambio por lesión del lado merengue

Xavi Espart se deja caer sobre el césped después de sufrir una lesión muscular. Alejandro Balde tendrá que jugar y medirse ante Yan Diomandé, quien a sido un peligro por ese banda.

Xavi Espart pidió su cambio después de sufrir una lesión en el tobillo.
Xavi Espart pidió su cambio después de sufrir una lesión en el tobillo.AFP
Min 25Se prenden las alarmas merengues

Fede Valverde se probó después de una barrida en la que pudo haberse hecho daño. Por un momento hubo movimiento en la banca para mandar a calentar a jugadores.

Min 23Vuelven a inquietar el área merengue

Nuevo disparo que pasa a un lado de Raphinha después de una combinación Lamine-Gordon que dejó al brasileño con la opción de disparo desde el balcón del área. 

Min 21El Barca tiene su oportunidad

Raphinha recibe un rechace a una incursión de Pedri, que resuelve con un disparo que pasa por encima.

Min 18El peligro está en el área culé

Arda Güler saca un disparo desde el balcón del área que rechaza abajo Joan García. Los mejores momentos merengues en la temporada, sin duda. 

Yan Diomandé ha sido uno de los mejores jugadores en estos primeros minutos.
Yan Diomandé ha sido uno de los mejores jugadores en estos primeros minutos.AFP
Min 16El Madrid ha sabido resistir

Los merengues han hecho una buena presión con mucho esfuerzo de Bernardo Silva

Min 13Lunin casi la lía

El portero merengue estuvo cerca de complicarle la vida a su equipo con un control que intentó saliendo de su área que estuvo a punto de perder. 

Min 11El Madrid se asienta en el campo

Los merengues se han asentado bien en el campo en estos primeros minutos. Tuvieron mala fortuna de que en un veloz contragolpe que salio de la línea de banda cuando atacaban tres contra uno.

Min 7Lamine hace estragos

Bernardo Silva perdió un balón que le dio la oportunidad a Lamine Yamal para conducir. Por fortuna, merengue, el ataque no terminó generando peligro.

Lamine Yamal y Marc Cucurella.
Lamine Yamal y Marc Cucurella.Reuters
Min 5Guler tuvo la primera 

El turco recuperó en mediocampo y se llevó el balón hasta el área para sacar un disparo que pasó encima del arco cuando Mbappé ya estaba en el centro listo para recibir.

Min 3EL Barca sofoca

La presión blaugana es muy alta y el Madrid ya ha perdido en un par de ocasiones el balón al intentar salir. Los culés todavía no prueba a Lunin en la puerta.

Min 1¡¡¡Comienza el partido!!!

El Barcelona abre la acciones y el Barca deja claras sus intensiones de presionar en campo rival.

Los equipos salen al campo

Los capitanes Raphinha y Fede Valverde se saludan y hacen el sorteo de los campos para ver qué equipo toca primero el balón. El Barcelona abrirá las acciones. 

Todo listo para el comienzo del partido

El duelo que detiene el mundo está por comenzar. El Barca llega después de caer a media semana 4-2 ante el PSG en la Champions League; en la liga lleva pleno de victorias en nueve partidos. El Real Madrid ya sufrió dos reveses en el curso, aunque llega a este partido después de golear en Champions al RB Leipzig y al Sevilla.

La piña antes del comienzo

Todos los jugadores del Barcelona se juntaron previo a volver a los vestuarios. 

Jugadores del Barcelona.
Jugadores del Barcelona.AFP
Abucheo a los merengues

El Spotify Camp Nou luce pleno y al momento de retirarse los jugadores del Real Madrid al vestuario tras el calentamiento, recibieron una sonora pitada.

El Barca no hace modificaciones

El FC Barcelona sale de inicio con el once que ya ha consolidado.

Un once sorpresivo merengue

Bernardo Silva entra en la medular merengue, la modificación que pocos esperaban.

Un balance casi milimétrico

Después de más de un siglo de rivalidad, se cifran 264 partidos oficiales (Liga, Copa, Supercopa, Champions y otras) con 106 victorias cada uno y 52 empates (datos actualizados hasta mayo 2026). Es un empate histórico casi milimétrico.

El regreso de "The Special One"

Tras asumir el mando del Real Madrid para la temporada 2026–27, José Mourinho vuelve a dirigir en un Clásico español. El portugués revive así su tensa y legendaria rivalidad contra el entorno blaugrana, añadiendo una capa inmensa de drama táctico y psicológico al encuentro.

Hansi Flick busca su victoria 100

El estratega alemán del FC Barcelona afronta este partido con una motivación monumental: alcanzar las 100 victorias oficiales en su historial como director técnico del Barça.

Un partido fundamental

Con una diferencia de seis puntos en la clasificación, el FC Barcelona aspira a dar un paso con miras a la conquista de su tercera liga de España en fila si extiende a nueve la diferencia. Al Real Madrid no le queda margen de error. 

El Clásico se pone cuesta arriba

El Real Madrid ya parecía estar abajo en el marcador ante el FC Barcelona varias horas antes del inicio del partido cuando anunciaron que el estelar portero Thibaut Courtois no estaba en condiciones de viajar por un cuadro gripal, una baja sensible para los blancos.

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