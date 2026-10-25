FC Barcelona vs Real Madrid: El Clásico EN VIVO y GRATIS

Todo listo para el comienzo del partido

El duelo que detiene el mundo está por comenzar. El Barca llega después de caer a media semana 4-2 ante el PSG en la Champions League; en la liga lleva pleno de victorias en nueve partidos. El Real Madrid ya sufrió dos reveses en el curso, aunque llega a este partido después de golear en Champions al RB Leipzig y al Sevilla.