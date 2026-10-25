FC Barcelona vs Real Madrid: El Clásico EN VIVO y GRATIS
El FC Barcelona expone su paso perfecto en LaLiga ante los merengues, que llegan al Camp Nou con la presión de no irse a nueve puntos de desventaja en la lucha por el liderato
El otrora todopoderoso Barcelona se va al vestuario con mucho por reflexionar ante la mejor versión del Real Madrid en la temporada.
En un nuevo contragolpe conducido por Güler, Diomandé se enfiló a la portería pero su disparo abajo pegó en la parte lateral de la red.
Kylian Mbappé se enfila en una acción que estrelló en el poste; el linier levantó la bandera al final de la acción.
Lamine Yamal quedó solo después de una extensión de Fermín López, que mandó increíblemente afuera en la mejor llegada blaugrana.
Kylian Mbappé manda a las redes una jugada coral que sale desde el campo merengue, una jugada que tocaron todos en el mediocampo merengue después de un centro de Diomandé que fue mal rechazado por Gerard Martin y que el galo mandó a las redes.
El joven astro blaugrana muestra su molestia después de recibir una falta de Marc Cucurella, de la que pide se muestre un cartón amarillo que no aparece.
El arquero merengue evita la caída de su marco después de que Anthony Gordon entró al área y sacó un remate de gol que el ucraniano sacó con un gran manotazo.
El francés saca un disparo por encima del larguero después de recibir un preciso pase de Güler.
Xavi Espart se deja caer sobre el césped después de sufrir una lesión muscular. Alejandro Balde tendrá que jugar y medirse ante Yan Diomandé, quien a sido un peligro por ese banda.
Fede Valverde se probó después de una barrida en la que pudo haberse hecho daño. Por un momento hubo movimiento en la banca para mandar a calentar a jugadores.
Nuevo disparo que pasa a un lado de Raphinha después de una combinación Lamine-Gordon que dejó al brasileño con la opción de disparo desde el balcón del área.
Raphinha recibe un rechace a una incursión de Pedri, que resuelve con un disparo que pasa por encima.
Arda Güler saca un disparo desde el balcón del área que rechaza abajo Joan García. Los mejores momentos merengues en la temporada, sin duda.
Los merengues han hecho una buena presión con mucho esfuerzo de Bernardo Silva.
El portero merengue estuvo cerca de complicarle la vida a su equipo con un control que intentó saliendo de su área que estuvo a punto de perder.
Los merengues se han asentado bien en el campo en estos primeros minutos. Tuvieron mala fortuna de que en un veloz contragolpe que salio de la línea de banda cuando atacaban tres contra uno.
Bernardo Silva perdió un balón que le dio la oportunidad a Lamine Yamal para conducir. Por fortuna, merengue, el ataque no terminó generando peligro.
El turco recuperó en mediocampo y se llevó el balón hasta el área para sacar un disparo que pasó encima del arco cuando Mbappé ya estaba en el centro listo para recibir.
La presión blaugana es muy alta y el Madrid ya ha perdido en un par de ocasiones el balón al intentar salir. Los culés todavía no prueba a Lunin en la puerta.
El Barcelona abre la acciones y el Barca deja claras sus intensiones de presionar en campo rival.
Los capitanes Raphinha y Fede Valverde se saludan y hacen el sorteo de los campos para ver qué equipo toca primero el balón. El Barcelona abrirá las acciones.
El duelo que detiene el mundo está por comenzar. El Barca llega después de caer a media semana 4-2 ante el PSG en la Champions League; en la liga lleva pleno de victorias en nueve partidos. El Real Madrid ya sufrió dos reveses en el curso, aunque llega a este partido después de golear en Champions al RB Leipzig y al Sevilla.
Todos los jugadores del Barcelona se juntaron previo a volver a los vestuarios.
El Spotify Camp Nou luce pleno y al momento de retirarse los jugadores del Real Madrid al vestuario tras el calentamiento, recibieron una sonora pitada.
El FC Barcelona sale de inicio con el once que ya ha consolidado.
Bernardo Silva entra en la medular merengue, la modificación que pocos esperaban.
Después de más de un siglo de rivalidad, se cifran 264 partidos oficiales (Liga, Copa, Supercopa, Champions y otras) con 106 victorias cada uno y 52 empates (datos actualizados hasta mayo 2026). Es un empate histórico casi milimétrico.
Tras asumir el mando del Real Madrid para la temporada 2026–27, José Mourinho vuelve a dirigir en un Clásico español. El portugués revive así su tensa y legendaria rivalidad contra el entorno blaugrana, añadiendo una capa inmensa de drama táctico y psicológico al encuentro.
El estratega alemán del FC Barcelona afronta este partido con una motivación monumental: alcanzar las 100 victorias oficiales en su historial como director técnico del Barça.
Con una diferencia de seis puntos en la clasificación, el FC Barcelona aspira a dar un paso con miras a la conquista de su tercera liga de España en fila si extiende a nueve la diferencia. Al Real Madrid no le queda margen de error.
El Real Madrid ya parecía estar abajo en el marcador ante el FC Barcelona varias horas antes del inicio del partido cuando anunciaron que el estelar portero Thibaut Courtois no estaba en condiciones de viajar por un cuadro gripal, una baja sensible para los blancos.