Siempre Raphinha: El capitán del Barcelona hace el gol del empate ante el Madrid (VIDEO)

Que gran Clásico estamos presenciando en el Spotify Camp Nou y sobre en el segundo tiempo, donde el Barcelona ya consiguió el gol del empate ante el Real Madrid gracias al tanto de Raphinha.

El conjunto de Mourinho ha tenido oportunidades para ampliar el marcador, pero tampoco han andado finos de cara a la portería de Joan García y ya lo pagaron caro.

Ahora el Barca salió enchufado y en un cobró rápido en un tiro de esquina, Pedri recortó hacía el centro y cuando todos pensaban que iba a disparar, sacó la magia y metió un pase para Raphinha, quien estando sólo, controló y disparó para hacer el empate.

Pese a estar fuera muchos partidos por lesión, el capitán del conjunto culé sigue como líder en el Pichichi de LaLiga; con este tanto ya llegó a 13.

Ahora con el empate en el marcador, el Madrid volverá al mismo plan que tenía en el primer tiempo, ya que en la parte complementaria salió un poco relajado y pagó caro.