El OSO del año: Lamine Yamal falla el gol del Barcelona ante el Real Madrid (VIDEO)

Un primer tiempo complicado del Barcelona ante el Real Madrid, donde no solamente van perdiendo el partido al medio tiempo gracias al gol de Kylian Mbappé, sino que su máxima estrella, Lamine Yamal, se ‘comió’ el tanto que pudo ser el empate.

A pesar de que salieron con un buen juego, el Barca va perdiendo el Clásico después de un rechace que quedó mal de Gerard Martín y que el ‘10’ merengue aprovechó.

Sin embargo, los Culés pudieron empatar el marcador tan sólo unos minutos después, pero Lamine tuvo un terrible falló.

Buena jugada colectiva del Barca, donde Fermín logró pasar para Yamal, quien se encontraba sólo dentro del área, con tiempo de parar el balón, pero se precipitó mucho, disparo de primera y el balón se fue por un lado de la portería de Lunin.

Sin duda, pase lo que pase en el encuentro, está falla de Lamine Yamal se quedará como una de las peores en la historia del Clásico.

De momento, el Madrid va ganando el partido por la mínima y seguramente tendrá más oportunidades en el segundo tiempo, ya que el Barcelona irá al frente y dejará espacios.