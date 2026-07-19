“El gol ha sido de 47 millones de personas”: Ferran Torres dedica el título mundial a toda España

Ferran Torres fue el encargado de marcar el gol con el que España derrotó a Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026 y conquistó el segundo título mundial de su historia. El delantero del FC Barcelona anotó durante los tiempos extra, una imagen que inevitablemente recordó al tanto de Andrés Iniesta en la final de Sudáfrica 2010 frente a Países Bajos.

Cuando Iniesta marcó el gol que le dio a España su primera Copa del Mundo, Ferran Torres tenía 10 años. Dieciséis años después, fue él quien apareció en una final mundialista para convertir el tanto que le dio una nueva estrella a la selección española.

Ferran Torres dedicó el gol a toda la afición española

Al término del encuentro, Ferran Torres aseguró que el gol no le pertenecía únicamente a él, sino a todos los españoles que acompañaron a la selección durante el torneo.

El gol ha sido de 47 millones de personas, no mío, ni de los 26 jugadores que estábamos aquí. El destino estaba escrito, estaba hecho para que ganáramos lejos de nuestra gente, pero hemos intentado hacerlos sentir lo más cerca posible.

El atacante también reconoció que enfrentar a Lionel Messi en una final representa una exigencia adicional, aunque destacó que España mantuvo la idea de juego que mostró durante toda la Copa del Mundo.

Si todas las finales son difíciles, cuando tienes a Messi siempre entra un nerviosismo, pero siempre hemos dependido de nosotros y de plantear nuestro futbol y hoy lo hemos demostrado una vez más.

El gol de Ferran Torres recuerda al de Iniesta en 2010. REUTERS

Ferran Torres recordó las críticas que recibió durante el Mundial

El delantero del Barcelona también habló sobre los cuestionamientos que recibió a lo largo del torneo y aseguró que encontró la fortaleza para seguir adelante hasta convertirse en el autor del gol que definió la final.

He sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero el destino está escrito y gracias a Dios que me da las fuerzas para seguir y, al final, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.

Con ese gol en los tiempos extra, Ferran Torres quedó ligado a uno de los momentos más importantes en la historia de la selección española. Al igual que ocurrió con Andrés Iniesta en 2010, el delantero apareció en una final de la Copa del Mundo para marcar el tanto que definió el campeonato y permitió que España levantara por segunda ocasión el trofeo más importante del futbol internacional.