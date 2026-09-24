¡Los Brewers llegaron a 100 victorias por primera vez!

Los Brewers de Milwaukee alcanzaron las 100 victorias por primera vez en su historia y retrasaron la clasificación de los Phillies de Filadelfia a los playoffs. Con un ataque de tres carreras en la octava entrada y un jonrón de Jackson Chourio en la novena, se impusieron 5-1 como visitantes.

Los Phillies necesitaban ganar para tener la posibilidad de asegurar su quinta aparición consecutiva en postemporada. Ahora deberán buscar el boleto en la serie que abrirán el viernes frente a Tampa Bay. La derrota también les dejó una preocupación: Luis Arráez, líder de bateo de la Liga Nacional, salió del juego con un esguince en el tobillo izquierdo tras intentar evitar un toque en primera base.

Milwaukee, que ya conquistó la División Central de la Liga Nacional y aseguró descanso en la primera ronda de playoffs, se convirtió en el primer equipo de la temporada en llegar a 100 triunfos. Su marca anterior era de 97, conseguida el año pasado. Los Brewers todavía disputan con los Dodgers de Los Ángeles el primer puesto de la siembra en la Liga Nacional.

Sam Frelick abrió la pizarra con un doblete productor en la segunda entrada, pero Bryce Harper empató 1-1 con un sencillo impulsor en la tercera. El marcador permaneció igualado hasta la octava, cuando Jake Bauers conectó ante José Alvarado el sencillo que devolvió la ventaja a Milwaukee.

Cooper Pratt y Joey Ortiz añadieron sencillos productores en esa misma entrada para ampliar la diferencia a 4-1. En la novena, Chourio puso la cifra definitiva con su jonrón 25 de la campaña.

Los Phillies esperan otra oportunidad

Andrew Painter mantuvo a Filadelfia en el encuentro durante seis entradas: permitió la carrera impulsada por Frelick, ponchó a ocho bateadores y concedió tres bases por bolas. JoJo Romero se llevó la victoria, Alvarado cargó con la derrota y Antonio Senzatela consiguió su cuarto salvamento.

Los Phillies abrirán la serie contra Tampa Bay con Cristopher Sánchez en la lomita. También recibieron noticias alentadoras sobre Jesús Luzardo, quien dijo sentirse recuperado de una inflamación en el hombro izquierdo y espera estar disponible para lanzar la próxima semana si el equipo avanza a la postemporada.

Los Brewers, por su parte, cerrarán su preparación para los playoffs con una serie de tres juegos en casa frente a San Luis.