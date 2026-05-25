Jonathan Aranda vuelve a dar jonrón… pero Rays cae en locura de 13 entradas

El tijuanense Jonathan Aranda volvió a aparecer con el bat para los Rays de Tampa Bay, pero ni su poder ni sus dos carreras producidas evitaron una dolorosa derrota de 9-7 frente a los Orioles de Baltimore en un caótico duelo que se extendió hasta la entrada 13.

Aranda conectó su noveno cuadrangular de la temporada en la sexta entrada para abrir el marcador con un batazo solitario hacia el jardín derecho. La pelota apenas superó la barda y rebotó de regreso al terreno tras pegar en una estructura posterior, aunque tras la revisión se confirmó que el batazo sí había abandonado el parque.

El mexicano tenía dos semanas completas sin conectar jonrón, desde el pasado 11 de mayo, y logró romper esa sequía en un momento importante para Tampa Bay.

Además, el primera base agregó un elevado de sacrificio en la entrada 12 para llegar a 40 carreras producidas en la campaña, cifra con la que se mantiene como líder de la Liga Americana, ahora con ventaja de tres sobre Nick Kurtz, de los Atléticos.

Sin embargo, los Rays no pudieron sostener varias ventajas en entradas extra y terminaron desplomándose en otro cierre dramático frente a Baltimore.

El héroe de la noche fue Colton Cowser, quien conectó un jonrón de dos carreras en la parte baja de la entrada 13 para dejar tendidos a los Rays por segundo día consecutivo. El batazo de 425 pies ante Jesse Scholtens significó apenas su tercer cuadrangular de la campaña.

Cowser se convirtió en el primer jugador de Baltimore desde Fred Lynn en 1985 en conectar cuadrangulares para dejar en el terreno a sus rivales en días consecutivos.

El encuentro tuvo múltiples giros. Tampa Bay tomó ventaja en varias ocasiones durante los innings extras, incluyendo un jonrón de dos carreras del cubano Victor Mesa Jr. en la entrada 12 durante su debut con los Rays, pero Baltimore respondió cada vez.

En la 13, el dominicano Leody Taveras conectó doblete y Jackson Holliday impulsó el empate con elevado de sacrificio antes del batazo definitivo de Cowser.

La derrota representó apenas la segunda consecutiva para los Rays, algo que no ocurría desde abril, aunque el club sigue liderando el Este de la Liga Americana.