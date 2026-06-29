El banderazo… ¿Y si sí?

Más de cien mexicanos desafiaron la lluvia y se reunieron la noche de este lunes para dar el banderazo al partido que podría convertirse en una jornada histórica, cuando México enfrente a Ecuador en busca de su boleto a los octavos de final.

La frase que se ha vuelto viral en este Mundial, ”¿Y si sí?”, retumba cada vez con más fuerza entre los miles de aficionados que se dieron cita en el Ángel de la Independencia para darle el último banderazo a la Selección Mexicana.

A 24 horas del silbatazo inicial, familias, amigos y aficionados de todas las edades se reunieron para cantar, gritar y demostrar que vuelven a creer en un equipo que ilusiona como hacía mucho tiempo no sucedía.

Bandera de México luce durante el 'banderazo'. David Olaff

El verde volvió a pintar las calles. Por unas horas no hubo desconocidos: todos fueron hermanos de camiseta. Compartieron cervezas, abrazos, cánticos y hasta los tradicionales “vuelos”, convencidos de que este puede ser un Mundial diferente para México.

Ni siquiera la lluvia apagó la fiesta. Como ya es costumbre durante este torneo, el agua fue un invitado más y lejos de dispersar a la gente, hizo que el grito de "¡México, México!" sonara todavía más fuerte.

Entre los aficionados hay un nombre que destaca por encima del resto. Al preguntar quién puede cargar con el equipo, la respuesta más repetida fue Julián Quiñones, quien partido tras partido se ha ganado el cariño y la confianza de la afición mexicana.

Banderazo de la Selección Mexicana fue en el Ángel de la Independencia. David Olaff

Fue un día lleno de emociones y esperanza. El Ángel de la Independencia volvió a teñirse de verde como antesala de lo que muchos sueñan que será una noche inolvidable este martes 30 de junio, cuando México busque escribir un nuevo capítulo mundialista.

Porque la pregunta sigue en el aire… y cada vez se escucha más fuerte: “¿Y si sí?”

¿Será que el Ángel de la Independencia recibe este martes a más de 800 mil personas para superar el festejo después de la victoria ante República Checa?