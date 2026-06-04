¡La selfie más costosa de la historia! La NBA veta de por vida a aficionados tras invadir la duela

Quería una foto con el jugador del momento, pero terminó arrestado y vetado para siempre. La NBA anunció este jueves la prohibición permanente de acceso a todas sus arenas para dos personas involucradas en la invasión de cancha ocurrida durante el Juego 1 de las Finales entre San Antonio Spurs y New York Knicks.

El incidente ocurrió en el cuarto periodo del partido del miércoles. Un aficionado irrumpió desde la banda opuesta a los bancos, cruzó la duela en plena acción ofensiva de los Spurs y se acercó peligrosamente a Victor Wembanyama, en lo que pareció un intento desesperado de tomarse una selfie con la superestrella francesa. Dos guardias de seguridad reaccionaron y lo retiraron de la cancha en segundos, deteniendo el juego por 1:29 minutos.

"La persona que ingresó al área de la cancha durante el Juego 1 de las Finales fue arrestada y será vetada de por vida de todas las arenas de la NBA. Una segunda persona también recibirá una prohibición de por vida por su papel en el incidente", informó un portavoz de la liga.

Un menor de edad implicado y la molestia de Brunson

La persona arrestada es un menor de edad, un detalle que la liga prefirió no confirmar públicamente de manera oficial. La organización tampoco precisó el rol exacto que desempeñó el segundo individuo vetado, quien no llegó a pisar la duela pero colaboró en la logística del asalto.

El propio Wembanyama restó dramatismo al tenso episodio en la rueda de prensa posterior. "Nunca había estado en esa situación. No sabía cómo actuar", declaró el centro de los Spurs. Por su parte, el entrenador Mitch Johnson fue igual de escueto al señalar que el equipo simplemente pasó a la siguiente jugada de inmediato.

El altercado no fue el único foco de tensión en el partido. En el último minuto, la estrella de los Knicks, Jalen Brunson —máximo anotador del encuentro con 30 puntos—, reaccionó visiblemente molesto ante los insultos de un espectador en primera fila. La liga confirmó que también investiga este suceso bajo su estricto código de conducta.

La selfie más cara de la historia de las Finales ya tiene precio: el acceso cancelado para siempre.