¡Fiel a su estilo! Mourinho arremete contra la 'política' del Balón de Oro y candidatea a Mbappé

José Mourinho, técnico del Real Madrid, habló sobre la próxima entrega del Balón de Oro y dejó claro que, para él, el premio debe reconocer al mejor futbolista del mundo y no simplemente a quien haya conquistado los títulos más importantes de la temporada.

El entrenador portugués consideró que el galardón es un reconocimiento especial y recordó a varias de las grandes figuras que, en su opinión, representan lo que significa ser un ganador del Balón de Oro.

Es una cosa individualmente muy bonita. Jugadores de nivel Balón de Oro tenemos tres o cuatro nosotros. El Balón de Oro tiene que ser uno de esos jugadores que, cuando dejan de jugar, echamos de menos por la eternidad. Yo echo de menos a (Diego) Maradona, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, (Zinedine) Zidane”, manifestó.

Mourinho: el Balón de Oro no debe premiar títulos

Mourinho también cuestionó el criterio de otorgar el Balón de Oro únicamente por haber ganado la Champions League o la Copa del Mundo.

No puedes dar el Balón de Oro a un jugador porque gane la ‘Champions’ o el Mundial. Si quieres premiar estos títulos, premia a los entrenadores”, señaló.

El portugués incluso puso sobre la mesa a Luis Enrique y Luis de la Fuente al hablar de los técnicos que podrían ser reconocidos por sus éxitos, pero separó ese reconocimiento de la elección del mejor futbolista.

“El Balón de Oro la duda es Luis Enrique o Luis de la Fuente. Jugador es otro”, añadió.

Mourinho apunta a Mbappé como candidato al Balón de Oro

Aunque evitó mencionar directamente el nombre de Kylian Mbappé, Mourinho hizo referencia al delantero francés al destacar quiénes son, desde su perspectiva, los mejores jugadores y quién hizo historia durante el verano.

Otra cosa es ser el mejor jugador del mundo, y no tiene que ser del París Saint-Germain o de la selección española. Los mejores ya sabemos quiénes son y dónde están, aquí. Y sabemos quién ha hecho historia este verano”, comentó.

La referencia apunta a Mbappé, quien se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

Mourinho cerró su reflexión con una crítica al componente político que, considera, también influye en la elección del Balón de Oro.