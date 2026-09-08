Baker Mayfield ya forma parte del club de los multimillonarios quarterbacks de la NFL
El mariscal de campo amarró un acuerdo por 165 millones de dólares con los Buccaneers, a cinco días del inicio de la temporada y se mete al top 3 de salarios de la liga
Los Tampa Bay Buccaneers despejaron de golpe la incertidumbre en torno a su proyecto deportivo al acordar una extensión de contrato histórica por tres años y 165 millones de dólares con el mariscal de campo Baker Mayfield. Concretado a cinco días del inicio de la temporada regular 2026 de la NFL, este acuerdo multimillonario garantiza la permanencia del pasador en la franquicia de Florida hasta la campaña de 2029.
Las negociaciones se habían paralizado en las vísperas de los campamentos de entrenamiento estivales, cuando la directiva presentó una propuesta inicial de dos años y 50 millones de dólares. Dicha oferta fue desestimada de inmediato por el jugador al considerarla muy inferior al valor del mercado. Tras la renegociación, Mayfield percibirá un promedio de 55 millones de dólares por temporada, la cifra más alta en la historia de los Buccaneers y el tercer registro más elevado en los anales de la liga para la posición.
“Baker es el referente principal de nuestro plantel, respaldado por una gestión que abarca dos títulos consecutivos en la división NFC Sur y una victoria en la fase de playoffs”, ratificó el propietario del equipo, Joel Glazer.
Esta transacción responde a la política del gerente general Jason Licht orientada a asegurar la continuidad de sus piezas clave, tras la reciente renovación pactada con el liniero defensivo Vita Vea.
Luego de la extensión contractual de Baker Mayfield con los Buccaneers, la escala salarial en las trincheras se ha estrechado en la parte alta de la tabla, liderada por la estrella de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes.
El ranking de los quarterbacks mejor pagados de la NFL en 2026
- 1. Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) - Salario Anual: $64.0 MDD
- 2. Dak Prescott (Dallas Cowboys) - Salario Anual: $60.0 MDD
- T-3. Baker Mayfield (Tampa Bay Buccaneers) - Salario Anual: $55.0 MDD
- T-3. Joe Burrow (Cincinnati Bengals) - Salario Anual: $55.0 MDD
- T-3. Josh Allen (Buffalo Bills) - Salario Anual: $55.0 MDD
- T-3. Jordan Love (Green Bay Packers) - Salario Anual: $55.0 MDD
- T-3. Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars) - Salario Anual: $55.0 MDD
- T-3. Matthew Stafford (Los Angeles Rams) - Salario Anual: $55.0 MDD
- 9. Jared Goff (Detroit Lions) - Salario Anual: $53.0 MDD
- 10. Brock Purdy (San Francisco 49ers) - Salario Anual: $53.0 MDD
Datos clave del mercado actual de la NFL:
- El club de los 55 millones: Tras la firma de Mayfield, existe un empate masivo entre seis mariscales de campo en el tercer peldaño financiero de la liga, todos con una percepción idéntica de 55 millones de dólares anuales.
- El top 10 supera los 50 millones: Conforme a los registros financieros de la NFL, actualmente 12 pasadores perciben un promedio igual o superior a los 50 millones de dólares por temporada. El grupo de los diez primeros lo completan Jared Goff y Brock Purdy, mientras que Justin Herbert ($52.5 millones) queda inmediatamente después en el escalafón.