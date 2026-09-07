Revés a los Dallas Cowboys: Tyler Smith se opera el pulgar y va a la lista de lesionados de la NFL
El liniero ofensivo Pro Bowl de Dallas estará fuera al menos los primeros cuatro partidos de la temporada tras sufrir un desgarro de ligamento
El guardia Pro Bowl de los Dallas Cowboys, Tyler Smith, fue colocado en la lista de reservas lesionados (IR) tras decidir someterse a una cirugía en el pulgar izquierdo. Debido a esta intervención médica, el pilar de la línea ofensiva quedará fuera de acción durante al menos los primeros cuatro partidos de la temporada regular de la NFL.
La operación, programada para este martes, busca reparar un desgarro de ligamento. Aunque el jugador de 25 años intentó mantenerse en las prácticas evaluando su tolerancia al dolor, el cuerpo médico de la franquicia y el propio liniero determinaron que la cirugía es la mejor opción para salvaguardar la articulación a largo plazo.
Al respecto, el coordinador ofensivo Brian Schottenheimer reconoció la fortaleza física de Smith, pero enfatizó que la fuerza de agarre resulta un elemento indispensable e insustituible para su posición en las trincheras.Los plazos para el regreso de Tyler Smith al emparrillado
Bajo la normativa estricta de la lista IR de la NFL, el primer encuentro en el que Smith estaría elegible para regresar es el duelo del 8 de octubre frente a los Tampa Bay Buccaneers.
Al tratarse de un partido de Thursday Night Football (jueves por la noche), el personal médico perfila como más probable que su reaparición ocurra hasta el 18 de octubre contra los Green Bay Packers, otorgándole más días de recuperación. Seleccionado al Pro Bowl en las últimas tres campañas, Smith representa una baja de peso al considerarse uno de los principales pilares en la protección del mariscal de campo.
T.J. Bass asumirá la titularidad en la línea de Dallas
Ante esta sensible ausencia, el liniero T.J. Bass asumirá el puesto titular como guardia izquierdo de la escuadra texana.
El panorama para el sustituto:
- Experiencia previa: Bass cuenta con la plena confianza del cuerpo técnico tras registrar 10 aperturas oficiales en sus primeras tres temporadas en la liga.
- Respaldo financiero: Recibió una licitación como agente libre restringido por 5.7 millones de dólares durante el pasado receso de temporada.
- Química en el bloque: Schottenheimer subrayó que la comunicación en la línea ofensiva se mantendrá fluida, dado que Bass suma suficiente rodaje en repeticiones junto a los linieros Cooper Beebe y Tyler Guyton.