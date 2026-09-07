Revés a los Dallas Cowboys: Tyler Smith se opera el pulgar y va a la lista de lesionados de la NFL

El guardia Pro Bowl de los Dallas Cowboys, Tyler Smith, fue colocado en la lista de reservas lesionados (IR) tras decidir someterse a una cirugía en el pulgar izquierdo. Debido a esta intervención médica, el pilar de la línea ofensiva quedará fuera de acción durante al menos los primeros cuatro partidos de la temporada regular de la NFL.

La operación, programada para este martes, busca reparar un desgarro de ligamento. Aunque el jugador de 25 años intentó mantenerse en las prácticas evaluando su tolerancia al dolor, el cuerpo médico de la franquicia y el propio liniero determinaron que la cirugía es la mejor opción para salvaguardar la articulación a largo plazo.

Al respecto, el coordinador ofensivo Brian Schottenheimer reconoció la fortaleza física de Smith, pero enfatizó que la fuerza de agarre resulta un elemento indispensable e insustituible para su posición en las trincheras.Los plazos para el regreso de Tyler Smith al emparrillado

Bajo la normativa estricta de la lista IR de la NFL, el primer encuentro en el que Smith estaría elegible para regresar es el duelo del 8 de octubre frente a los Tampa Bay Buccaneers.

Al tratarse de un partido de Thursday Night Football (jueves por la noche), el personal médico perfila como más probable que su reaparición ocurra hasta el 18 de octubre contra los Green Bay Packers, otorgándole más días de recuperación. Seleccionado al Pro Bowl en las últimas tres campañas, Smith representa una baja de peso al considerarse uno de los principales pilares en la protección del mariscal de campo.

T.J. Bass asumirá la titularidad en la línea de Dallas

Ante esta sensible ausencia, el liniero T.J. Bass asumirá el puesto titular como guardia izquierdo de la escuadra texana.

El panorama para el sustituto: