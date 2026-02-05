Bajas en Cruz Azul: ¿Por qué solo viajará un delantero para enfrentar al Toluca?

Cruz Azul se quedó sin opciones para poner en la delantera. Previo al partido de este sábado ante Toluca, el conjunto celeste enfrentará un problema serio en ofensiva, una situación que comienza a evidenciar la falta de refuerzos en la plantilla.

Aunque el equipo viene de golear 3-0 al Vancouver Whitecaps en la Concacaf Champions Cup, el panorama cambió rápidamente. Gabriel ‘Toro’ Fernández, delantero habitual del cuadro cementero, no estará disponible tras la expulsión sufrida en el partido pasado ante los Bravos Juárez. Su ausencia dejará a Nicolás Larcamón con un margen mínimo de maniobra en el ataque.

El problema se acentúa debido a que los refuerzos ofensivos aún no llegan. El posible fichaje de Joao Pedro, procedente del Atlético de San Luis, sigue sin resolverse y por el momento se encuentra paradas las negociaciones.

Mientras que Christian Ebere, delantero del Nacional de Uruguay, tampoco ha sido anunciado oficialmente. A pesar de que Ebere ya estuvo en la embajada de México en Uruguay, no podrá ser considerado, ya que no ha podido entrenar con el equipo.

Cruz Azul se quedó sin opciones en el ataque. Mexsport

Posibles movimientos

Ante este escenario, Larcamón deberá buscar soluciones internas para encontrar gol frente a los Diablos Rojos. Estas son las opciones que aparecen como posibles alternativas en la delantera:

Luka Romero: El mexicano puede ser usado como falso 9 para intentar darle una frescura distinta al ataque cementero.

Mateo Levy: En la Sub-21, en meses pasados fue recurrente su aparición desde la era de Martín Anselmi.

Bryan Gamboa: Es el otro delantero inscrito en el primer equipo, sin tener minutos todavía en este semestre.

Jonathan Meza: Tiene tres partidos y un gol anotado con la Sub-21.

Samuel Espinoza: Lleva 289 minutos y un gol en cuatro partidos este semestre.

Otros nombres que también pueden aparecer como posibles elementos a ser convocados son Íñigo Cuesta y Fabrizzio Orozco. Por ahora, Cruz Azul deberá resolver con lo que tiene, mientras la falta de refuerzos ya empieza a pasar factura.