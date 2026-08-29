¡EN PLAN GRANDE! Mateo Chávez marca un golazo y da una asistencia en la victoria del AZ Alkmaar

Mateo Chávez marcó un gol y dio una asistencia en la victoria del AZ Alkmaar por 5-2 sobre el Go Ahead Eagles durante la cuarta fecha de la temporada 2026-2027 de la Eredivisie. El resultado permitió al conjunto neerlandés mantener su paso perfecto y conservar el liderato en solitario.

El futbolista mexicano fue uno de los protagonistas del triunfo como local al participar directamente en dos anotaciones. Chávez asistió a Lewis Schouten para el tercer gol y posteriormente convirtió el cuarto tanto.

Mateo Chávez está en plan grande. Mexsport

Gol y asistencia de Mateo Chávez ante Go Ahead Eagles

Mateo Chávez participó primero en el tercer gol del AZ Alkmaar. El mexicano envió un centro desde la banda izquierda para Lewis Schouten, quien remató entre dos defensores del Go Ahead Eagles y consiguió ampliar la ventaja del equipo local.

La segunda participación directa del lateral llegó al minuto 68. Tras una mala salida del conjunto visitante, Chávez recuperó el balón, lo adelantó y sacó un disparo de pierna izquierda que pegó en el travesaño antes de entrar en la portería.

La anotación representó el cuarto gol del AZ Alkmaar en el encuentro y el primer tanto del mexicano durante la temporada 2026-2027. Después de marcar, el “Tiloncito” celebró con los aficionados locales.

Dave Kwakman y Ro-Zangelo Daal, con un doblete, completaron los otros goles del cuadro local. Por el Go Ahead Eagles descontaron Mathis Suray y Victor Edvardsen, aunque sus anotaciones no evitaron la derrota de su equipo en Alkmaar.

Mateo Chávez suma cuatro participaciones de gol en la Eredivisie 2026-2027. Mexsport

Mateo Chávez suma su primer gol de la temporada

El encuentro ante Go Ahead Eagles fue el cuarto de Mateo Chávez en la actual campaña de la Eredivisie. El defensor mexicano ya acumula tres asistencias y, con su anotación de este sábado, consiguió su primer gol del ciclo.

Chávez ha participado desde la lateral izquierda y su presencia ha coincidido con el inicio perfecto del AZ Alkmaar, que ha ganado los cuatro encuentros disputados en las primeras jornadas del campeonato de los Países Bajos.

Los 12 puntos obtenidos permiten a los de Alkmaar mantenerse como líderes en solitario de la clasificación. La ventaja también garantiza que ningún otro equipo pueda alcanzarlos al cierre de la cuarta jornada, incluso si PSV Eindhoven o Feyenoord Rotterdam consiguen una victoria.