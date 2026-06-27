Emilio Azcárraga y su inédito VIDEO apoyando a Uruguay en Guadalajara

En el Estadio Guadalajara, Uruguay cayó 1-0 ante España y terminó tercera en su grupo con apenas dos puntos, por detrás incluso de la modesta Cabo Verde.

Lo que prometía ser un equipo competitivo bajo la dirección de Marcelo Bielsa se convirtió en otra frustración celeste, repitiendo el guion de la edición anterior y culminó quedando fuera en fase de grupos.

La Selección de Uruguay se convirtió en la más grande decepción del Mundial hasta el momento. Reuters

Los uruguayos no pudieron capitalizar sus oportunidades y dejaron escapar la clasificación en un partido donde el empate les servía. Otra decepción mundialista para un equipo que, en el papel, tenía argumentos para ir más lejos.

Emilio Azcárraga fue a apoyar a la Uruguay de Brian Rodríguez

En medio de la derrota uruguaya, una figura inesperada brilló en las tribunas del Estadio Guadalajara: Emilio Azcárraga, propietario del Club América, estuvo presente como un aficionado más apoyando a la selección charrúa.

Según un video difundido en redes, Azcárraga se le vio claramente en las gradas, con atención especial en el banquillo uruguayo. Su presencia no pasó desapercibida para los seguidores americanistas, quienes rápidamente lo identificaron.

Azcárraga asistió principalmente para respaldar a Brian Rodríguez, el talentoso extremo de las Águilas.

“¡Vamos Brian!”, fueron los gritos de apoyo de Azcárraga para el extremo uruguayo.

Junto a su familia y otros aficionados, el propietario del América se le vio feliz durante este partido de la Copa del Mundo.

Brian Rodríguez, un talento con minutos limitados

Brian Rodríguez llegó al Mundial como una de las opciones interesantes en el ataque uruguayo. Su velocidad, desborde y capacidad para generar peligro por las bandas lo convertían en un jugador capaz de marcar diferencia.

Sin embargo, el ‘Rayito’ no tuvo las oportunidades esperadas. A pesar de su calidad demostrada en el Club América, Rodríguez vio acción limitada, sin recibir la continuidad ni los minutos necesarios para desequilibrar partidos importantes como el ante España.

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Esta falta de protagonismo deja una sensación agridulce para el uruguayo, que se marchó muy molesto de la Perla Tapatía.