América ficha a campeón goleador Gustavo Góes

La apuesta del América es por el talento joven. Además del impulso de los jugadores de fuerzas básicas, el club también atrapa a prospectos del extranjero como Gustavo Góes.

El brasileño oficialmente es jugador de las categorías juveniles del América. Estampó su firma en Coapa, un acuerdo de préstamo con opción de compra.

El mediocampista de 18 años llega procedente del Sfera FC de Brasil.

Más que una importante transferencia internacional, esta negociación consolida la eficacia de la metodología de desarrollo de Sfera. Presente en el club desde su fundación, Góes materializa la esencia de los 7 Rayos, uniendo la excelencia humana fuera del campo con un perfil táctico disciplinado, comprometido, inteligente y proactivo dentro de las cuatro líneas. Su éxito es la mayor prueba del estándar de excelencia que aplicamos diariamente en la formación integral de nuestros talentos”, presumió el Sfera FC.

Gustavo Góes presume en sus credenciales, el ser parte del equipo que conquistó la edición del 2025 del Campeonato Paulista Sub-17, en el que resultó líder de goleo individual con 20 anotaciones.

Gustavo Góes fue el autor del primer gol oficial de Sfera en la historia del Campeonato Paulista. Christian Mendoza

Su club de procedencia también reconoció a Góes como autor del primer gol oficial de Sfera en la historia del Campeonato Paulista.

En la categoría Sub-20 Serie A del Campeonato Paulista, el media punta viene de marcar cinco goles.

Con esta contratación, el América bajó el mando de Guillermo Almada podría pulir a Gustavo Góes una vez que se desenvuelva en las categorías que anteceden al primer equipo.

Con Almada, el primer equipo de las Águilas del América ha incorporado tanto en los entrenamientos como en las convocatorias Ícaro, también brasileño y contención, además de los juveniles Alejandro Cárdenas y Diego Arriaga, ambos registrados en la Sub-21 que dirige el DT Rodrigo Méndez.

“Solamente agradezco a Dios por todo esto que estoy viviendo, que sea el inicio de una gran historia”, expresó Góes tras la firma de su contrato en las instalaciones de Coapa.