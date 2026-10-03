“Hemos dado un paso atrás”: Toto Wolff sobre el ritmo de Mercedes en el GP de Bareín

Mercedes llegó al circuito de Sepang con su paquete más amplio de actualizaciones desde el GP de Canadá, con la intención de dar un golpe sobre la mesa. Sin embargo, el ritmo de George Russell y Kimi Antonelli no fue el esperado: el italiano terminó cuarto, mientras que Russell concluyó séptimo.

Ambos pilotos sufrieron con el balance del W17. En las curvas lentas padecieron un subviraje sumamente marcado, mientras que en las rápidas tuvieron problemas para controlar la parte trasera, uno de los aspectos que el equipo buscaba mejorar con el paquete de actualizaciones para este fin de semana.

No ha ido como esperábamos, de hecho hemos dado un paso atrás, el coche no es suficientemente bueno, perdemos en las rectas y en las curvas con una mejora que debía haber sido un paso adelante… no podemos girar el coche en baja velocidad y en la recta parece que tenemos mucha resistencia y somos más lentos que nuestros rivales que no hemos visto en toda la temporada”, aseveró Toto Wolff.

El problema se hizo evidente en la transición de las curvas, ya que el W17 no consiguió generar suficiente carga en el eje delantero durante la entrada (lo que era esperado con las nuevas mejoras), pero al aumentar la velocidad y trasladarse la carga hacia el tren trasero, los pilotos comenzaron a perder estabilidad.

Siento la mejora de las actualizaciones en algunos lugares, pero hay que seguir trabajando y entendiéndolas; porque este circuito es difícil para hacer una correcta lectura para ver dónde están las mejoras”; aseguró Kimi Antonelli.

La falta de un monoplaza estable sobre todo en el sector dos, obligó a Russell y Antonelli a ser más conservadores con el acelerador, especialmente en las curvas rápidas, lo que que comprometió su velocidad y su tracción en la salida de las mismas.

No tenemos ritmo, esa es la realidad, nunca estuvimos en la pelea este fin de semana, quizás en los libres uno, pero después no tenía buena pinta”, expresó George Russell.

El W17 tuvo un mal ritmo en Sepang reuters

Al ser cuestionado sobre si el comportamiento errático del monoplaza estaba relacionado con la superficie del circuito, Russell fue tajante en asegurarlo. El piloto reconoció además que Mercedes no tiene altas expectativas para la carrera.

Creo que debe serlo, la superficie sin duda es la más abrasiva de la temporada, hay muchas curvas donde el coche se desliza sobre la superficie y eso daña mucho los neumáticos, como equipo además no tuvimos el ritmo… los Red Bull están fuera de alcance, pintan muy competitivos en calificación y tandas largas, pero espero poder luchar por el podio”.

Mercedes pierde terreno con Red Bull y Ferrari

El resultado en Sepang también evidenció el terreno que Mercedes ha cedido frente a Red Bull y Ferrari. Mientras el W17 sufrió con el balance y la velocidad en recta, sus rivales mostraron un comportamiento más consistente en las diferentes fases de la curva.

El W17 tuvo un mal ritmo en Sepang reuters

En la calificación, esa pérdida de terreno quedó expuesta: Max Verstappen consiguió la pole para Red Bull, Lewis Hamilton colocó a Ferrari en la primera fila y Kimi Antonelli fue cuarto, aunque partirá tercero por la penalización de Isack Hadjar.