F1: 'Pole' de Max Verstappen en Sepang; 'Checo' Pérez queda en lugar 22

Max Verstappen logró su primera ‘pole position’ de la temporada 2026 de Fórmula 1 en el Gran Premio de Bahréin en Malasia, mientras Sergio Pérez quedó en el lugar 22.

El holandés, quien busca su primera victoria de la temporada, lideró la Q1 y la Q2 de la calificación de este sábado en el circuito de Sepang, para luego superar con relativa distancia a Lewis Hamilton en el cierre de la Q3.

Su diferencia definitiva fue de 298 milésimas, gracias a un tiempo de 1:35.130m. por parte del tetracampeón mundial, quien llegó a su 'pole' 49 en el Gran Circo y a la primera desde la final del año pasado en Abu Dhabi.

Isack Hadjar, en el segundo Red Bull, acabó tercero en la sesión, pero recibirá una penalización de cinco lugares en la parrilla de salida por cambio en componentes de motor. Esto promoverá en el orden al líder general Kimi Antonelli y a Charles Leclerc.

Pese a que su desventaja fue de medio segundo, para Antonelli fue otra jornada de negocio para el resto del fin de semana, ya que George Russell apenas pudo obtener el octavo puesto, por detrás de los McLaren de Lando Norris y de Oscar Piastri.

Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto cerraron el orden de la Q3, en una sesión que vio a Fernando Alonso regresar a la Q2 para concluir en el puesto 12, por detrás de Liam Lawson. El orden del segundo segmento fue completado por Carlos Sainz, Lance Stroll, Franco Colapinto y Arvid Lindblad, estos últimos dos también recibiendo sanciones.

Sergio Pérez y Cadillac vivieron una calificación complicada que los vio cerrar el clasificador, aunque es de rescatar el hecho que su coequipero Valtteri Bottas concluyó a once milésimas del Williams de Alex Albon en el cierre de la Q1 mientras el tapatío fue tres décimas más lento.

Los otros eliminados de la Q1 fueron Nico Hulkenberg y los Haas de Oliver Bearman y Esteban Ocon.

El Gran Premio de Bahréin en Malasia arrancará este domingo a la 1:00 AM (Tiempo del Centro de México)