“Al fin la hemos conseguido”: Verstappen tras firmar su primera 'pole position' de 2026

Max Verstappen rompió en Sepang una racha que se extendía durante toda la temporada 2026 al conseguir su primera 'pole position' del año en Fórmula 1.

El neerlandés encontró el rendimiento necesario en la vuelta de calificación para llevar al RB22 al límite de su ventana, especialmente en los sectores de alta velocidad, donde la estabilidad del piso y la eficiencia del monoplaza fueron determinantes para extraer el tiempo que le había faltado en las sesiones anteriores.

Los cambios de Red Bull en la geometría del piso del RB22 encontraron su recompensa en Sepang. Atrás quedaron, al menos en esta clasificación, las dificultades que el equipo había mostrado con la tracción en curvas lentas y el balance del monoplaza en los sectores de alta velocidad. Max Verstappen llevó esa evolución hasta el mejor lugar de la parrilla para este domingo, en el GP de Baréin.

Llevamos muchos Grandes Premios intentando llegar a la 'pole', nos hemos acercado algunas veces más que otras… pero al fin la hemos conseguido”, expresó Verstappen.

La escudería retocó el piso para generar mayor carga aerodinámica en su zona delantera, sin comprometer la estabilidad del flujo que circula detrás de los neumáticos delanteros.

Fue una modificación pensada para ganar esos pequeños márgenes que, a altas velocidades, pueden convertirse en mayor eficiencia y, sobre todo, en un RB22 más consistente durante toda la vuelta, colocándolo como uno de los monoplazas con mejores condiciones para pelear por la victoria.

Para nosotros es un momento de orgullo, y también por nuestro nuevo motor, poder conseguir algo así está muy bien", señalo Max Vestappen.

Verstappen no consiguió mejorar su registro en los sectores 1 y 2 respecto a su primer intento en Q3, pero sí batió el récord del tercero. Al priorizar la salida de las últimas curvas del circuito, el neerlandés logró una tracción más eficiente, lo que le permitió cerrar la vuelta con un tiempo de 1:35.130m.

Cambio de mando en Sepang

Si bien la unidad de potencia juega un papel importante, el trazado malasio premia más la eficiencia aerodinámica, la estabilidad del monoplaza y la tracción.

Por ello, el ritmo del RB22 marcó la pauta en la calificación del GP de Baréin, a diferencia de Mercedes, quienes pese a su paquete de actualizaciones, no lograron encontrar el ritmo esperado.