¿Ayuditas? Gol anulado de Colombia sobre Portugal desata polémica

Colombia y Portugal dieron uno de los mejores partidos en la fase de grupos de esta Copa del Mundo 2026. Sin embargo, en los minutos finales, la polémica se desató por un gol anulado sobre Davinson Sánchez.

Durante los 90 minutos y un poco más, ambas selecciones fueron hacía delante, buscando el gol, pero los Cafetaleros hicieron más para hacer el gol. Sin embargo, un gran Diogo Costa evitó la caída de su arco.

Portugal no pudo ganarle a Colombia REUTERS

El gol que le anularon a Colombia

Claramente Colombia fue la selección que más propuso, que más insistió, pero malas decisiones, falta de puntería o las atajadas de Costa, evitaron el tanto colombiano.

Aunque todo cambió en el tiempo añadido. Un centro pasado de Juan Fernando Quintero, que el defensa del Tottenham cabeceó sólo, era el primer tanto del partido.

La euforia de la afición colombiana se desató en Miami, sin embargo, el asistente levantó su bandera, anunciando un fuera de lugar de Sánchez.

En la repetición de la televisora, se veía claramente que Davinson estaba completamente habilitado, incluso los comentaristas daban por hecho que iba a hacer gol, sin embargo, tras la revisión en el VAR se anuló el gol.

Por una ‘uña’ estuvo adelantado Sánchez

Después de varios minutos, la FIFA mandó la toma del VAR, con el fuera de lugar semiautomático y para sorpresa de todos, si estaba adelantado Davinson.

En las líneas trazadas por el famoso SOAT, se ve que apenas la punta del pie de Sánchez estaba por delante de la línea del último defensa.

Con el reglamento en la mano, el gol estuvo bien anulado. Aunque claramente hubo mucha molestia por esta decisión, ya que no les agrado que por cuestión de centímetros, su selección no ganará ante Portugal.

¿Esté fuera de lugar está arruinando el futbol?

Ha habido mucha polémica con esta clase de fuera de lugar, cuando solamente es una pequeña parte del cuerpo. En su momento, se comenzó a tomar en cuenta la Ley Wenger, sin embargo, la FIFA la descartó muy rápido.

Aunque en toda la historia del futbol se ha utilizado la misma regla del fuera de lugar, se ha comenzado a cuestionar si esta regla se debe de modificar para evitar que, situaciones como la de Colombia, no pasen.