Mundial 2026: ¿Por qué fue bien anulado el gol a Irán en el minuto 90+3?

Irán igualó 1-1 ante Egipto en su último partido correspondiente a la Fase de Grupos, sin embargo, un polémico fuera de lugar en el tiempo de compensación les arrebató el segundo sitio del Grupo G, dejando en entredicho su boleto hacia los 16avos de Final; ¿Por qué fue bien anulado?

En el minuto 90+3 del partido, Shoja Khalilzadeh corrió por todo el terreno de juego para celebrar un agónico gol que los instalaba en los 16avos de Final, sin embargo, un fuera de juego sepultó sus esperanzas de avanzar de manera directa y ahora tendrá que esperar los resultados del sábado 27 de junio.

El fuera de juego señalado fue bien marcado por el VAR, ya que la regla indica que el atacante debe estar por detrás de dos rivales (uno normalmente siempre es el portero) o por detrás de la línea del balón. Al momento del último toque se desata la polémica.

En el momento preciso en que Mohammad Ghorbani (#21) remata, Shoja Khalilzadeh (#4 de Irán) se encontraba por delante de la línea del balón, por lo que obligatoriamente debían existir dos jugadores de Egipto por delante de su posición.

Normalmente, uno de los jugadores que siempre habilita al rival es el portero, sin embargo, el arquero de Egipto (Mostafa Shobeir), se encontraba detrás del ofensor iraní, y en la imagen únicamente uno (el jugador egipcio que está arriba en la imagen) habilita al asiático.

Al tirar la línea desde el VAR, se aprecia que Shoja Khalilzadeh (#4 de Irán) no cumple con la regla del fuera de lugar, ya que se encuentra por delante de la línea del balón y no cuenta con dos rivales frente a él.

¿Irán está eliminado del Mundial 2026 tras este resultado?

No, de manera matemática Irán aún cuenta con posibilidades de calificar hacia los 16avos de Final, sin embargo, depende de los resultados que se den en los partidos donde están involucrados Croacia, Argelia y Congo.

Algunas de las naciones que se encuentran en la misma situación que Irán son Corea del Sur y Escocia, quienes ya completaron sus partidos y quedan a la espera de resultados para confirmar su futuro en la justa mundialista.

Irán espera resultados del sábado 27 de junio para saber si califica o está eliminado. Reuters

BFG