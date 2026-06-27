Colombia, esplendido, Portugal a medias; los Cafetaleros, a 16avos como líderes 

Vaya manera de c errar la fase de grupos de la Copa del Mundo. Colombia y Portugal protagonizaron un intenso partido, con grandes emociones, sin embargo, el marcador no se movió (0-0).

Los Cafetaleros fueron mucho más en el juego, ante unos portugueses que solo tuvieron una oportunidad clara de gol.

Portugal no pudo ganarle a Colombia REUTERS

James Rodríguez fue la gran figura los 60 minutos que estuvo en la cancha, pero no pudo ayudar a su selección. Mientras Cristiano Ronaldo pasó desapercibido.

Fue un encuentro de ida y vuelta. Un primer tiempo intenso, donde parecía que todos los jugadores tenían dos pulmones. Acciones de Portugal y en el contragolpe, Colombia hacía daño.

También hay que decirlo, los dos porteros fueron los grandes protagonistas, sobre todo Diogo Costa. El guardameta portugués evitó la caída de su arco en, al menos, cinco oportunidades claras.

Camilo Vargas, por su parte, también fue protagonista. En un disparo a bocajarro de Bruno Fernández, sacó una mano de puro instinto y salvó su arco.

Una gran Colombia, de líder a Dieciseisavos

Colombia ha dejado un gran sabor de boca en en esta fase de grupos del Mundial. A pesar de que no tuvieron muchos goles, las oportunidades, el ritmo y la localía la manejaron a su favor.

Es cierto que la contundencia es importante, sobre en una instancia de eliminación directa, pero los Cafetaleros tienen muchas opciones y sobre todo, muchas variantes para poder ilusionarse de cara a la siguiente ronda.

Tras los resultados de este día, el rival de Colombia en la ronda de Dieciseisavos de Final será la selección de Senegal.

Una decepcionante Portugal

En cambio, Portugal, ha dejado muchas dudas en esta Copa del Mundo. Llegó como una de las grandes opciones para llegar a la Final, sin embargo, no ha demostrado esto mismo.

Con solamente cinco puntos, Cristiano Ronaldo y compañía clasificaron como segundos de su grupo. El astro portugués y capitán, pese a su doblete ante Uzbekistán, no ha tenido un gran torneo y sus actuaciones han sido lamentables.

Cristiano Ronaldo tuvo un pésimo partido ante Colombia Reuters

El rival de Portugal en la siguiente ronda será Croacia. Es decir, veremos un Cristiano vs Modric en búsqueda de medirse en Octavos a España.