Avalancha de aficionados colombianos en el Estadio Ciudad de México por poco termina en tragedia

El regreso de Colombia a la máxima vitrina del futbol mundial fue un estallido de júbilo que rozó la imprudencia. Lo que debió ser una fiesta redonda en el debut mundialista dentro del Grupo K terminó provocando escalofríos en las plataformas digitales, luego de que se viralizara un video que muestra el momento exacto en que una celebración desmedida casi desata una tragedia en las gradas del Estadio Ciudad de México.

La victoria de la escuadra sudamericana por 3-1 sobre Uzbekistán, un resultado balsámico que los coloca momentáneamente por encima de la Portugal de Cristiano Ronaldo, desató la euforia de la marea amarilla que inundó el antiguo Estadio Azteca. Sin embargo, el delirio colectivo alcanzó su punto más crítico tras la tercera anotación colombiana.

¿Qué sucedió en el Estadio Ciudad de México?

En las imágenes captadas por un asistente al encuentro, se observa cómo un grupo de fans ubicados en la parte alta del inmueble decide festejar recurriendo a la conocida y peligrosa “avalancha”, una práctica que consiste en arrojarse en masa hacia los asientos inferiores de la tribuna.

El movimiento, ejecutado sin previo aviso, tomó por sorpresa a decenas de hombres y mujeres que se encontraban en las filas de abajo, quienes fueron derribados por la inercia del impacto físico.

Las reacciones de reproche en redes sociales no se hicieron esperar, cuestionando severamente la falta de control y el riesgo innecesario al que se expuso a los asistentes. Afortunadamente, los reportes iniciales confirmaron que el incidente no pasó de golpes leves, reclamos airados y una fuerte dosis de incomodidad, sin que se registraran lesionados de gravedad.

El episodio contrasta con el ambiente festivo que ha caracterizado a la afición cafetalera, cuya presencia en la capital mexicana evocó por momentos la localía del club América debido al imponente dominio del color amarillo en los asientos. La pasión de este público, que ya se postula como una de las más coloridas y numerosas de la justa norteamericana, tendrá su próximo examen el 23 de junio en Guadalajara, donde Colombia buscará amarrar su clasificación frente a la República Democrática del Congo.