Récord histórico del Mundial 2026; mayor promedio goleador desde 1958

Este jueves se disputará la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, con varios equipos buscando consolidar su clasificación y otros intentando recuperarse tras un debut complicado.

La expectativa es alta tras una primera fecha que dejó sensaciones fuertes en todos los estadios. Sin embargo, la primera jornada ya se convirtió en un capítulo histórico del torneo.

Alemania vuelve a ganar un primer partido de Mundial por primera vez desde Brasil 2014. AFP

Más allá de los resultados puntuales, lo que más llamó la atención fue el caudal ofensivo mostrado por la mayoría de selecciones.

El Mundial 2026, con mejor promedio goleador desde 1958

De acuerdo con una cifra publicada por OptaJean, la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 quedará registrada como la más prolífica en cuanto a goles desde la edición de Suecia 1958.

Con 24 partidos disputados y un total de 75 goles convertidos, el promedio alcanzó los 3.13 tantos por encuentro. Esta cifra supera ampliamente los registros de las últimas Copas del Mundo en su arranque y solo es inferior al histórico 3.63 de 1958.

Tanto las selecciones favoritas como las denominadas “menores” ofrecieron partidos con alta intensidad y pocos reparos a la hora de arriesgar. Los datos reflejan un cambio de tendencia respecto a Mundiales recientes, donde los promedios de la primera jornada rara vez superaban los 2.5 goles por partido.

Los 75 goles distribuidos en 24 duelos también dejan ver una distribución bastante pareja: no solo hubo resultados abultados, sino que la mayoría de los encuentros terminaron con al menos dos o tres tantos.

Esto genera un panorama emocionante de cara a la segunda jornada, donde las selecciones que aún no sumaron puntos deberán abrirse más, lo que probablemente mantenga o incluso eleve este promedio goleador tan atractivo para los espectadores.

La primera jornada del Mundial estuvo marcada por un festival de goles

Varios partidos se destacaron por su alto voltaje ofensivo. Entre los más entretenidos y con mayor cantidad de goles (sumando ambas selecciones), tres encuentros sobresalieron claramente.

El partido con más goles fue el contundente 7-1 de Alemania ante Curazao, un verdadero festival ofensivo de la Mannschaft. Los alemanes no dieron tregua y anotaron siete tantos, mientras Curazao logró descontar una vez.

Marcus Rashford celebra el cuarto gol de Inglaterra REUTERS

En segundo lugar, el vibrante 5-1 de Suecia frente a Túnez, donde los escandinavos mostraron un ataque demoledor. Cinco goles suecos y uno tunecino para un total de seis tantos que mantuvieron al público al borde del asiento.

Cerrando el podio, Inglaterra superó 4-2 a Croacia en un partidazo lleno de emociones. Seis goles en total, con doblete de Harry Kane y respuestas constantes de los croatas, que cayeron peleando.