Fiesta colombiana invade el Ángel de la independencia en CDMX

Cientos de aficionados colombianos, mexicanos e incluso argentinos se reunieron en el Ángel de la Independencia, CDMX para festejar la victoria de Colombia en su debut dentro de la Copa Mundial 2026, que se celebra de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá. Entre banderas, cánticos y un ambiente de fiesta, los seguidores celebraron el arranque triunfal de la selección cafetera.

En punto de las 22:09 horas de este miércoles, el Ángel de la Independencia fue el escenario de una fiesta total, donde aficionados saltaron, gritaron y corearon el nombre de Colombia después del triunfo de la selección cafetera 3 a 1 ante su similar de Uzbekistán.

Decenas de aficionados de Colombia se dieron cita en el Ángel de la Independencia para mostrar apoyo a su selección AFP

En un ambiente festivo, donde los aficionados colombianos dieron gala de la tradición futbolera que lleva aquel país, el monumento histórico de la capital se llenó de júbilo en una fiesta que promete continuar durante las próximas semanas hasta que termine el torneo el próximo 18 de julio.