¡Emotivo mensaje! Austin Kresley reaparece tras romper récord de México y dedica triunfo a su abuelo

A una semana de haber hecho historia pura en el deporte nacional, el velocista Austin Kresley reapareció en las redes sociales para conmemorar el haber roto el récord absoluto mexicano en los 100 metros planos. El atleta nacido en California dedicó este triunfo a su abuelo materno, a quien llamaba cariñosamente 'Lito', quien fue su máxima inspiración para competir por México y honrar las raíces de su familia.

Austin Kresley estableció el récord nacional mexicano al registrar un impresionante tiempo de 10.08 segundos durante las series preliminares del I Campeonato Panamericano de Atletismo 2026, disputado el pasado 25 de junio en la pista del Estadio Alfonso Galvis Duque en Medellín, Colombia.

Esta espectacular marca pulverizó el registro anterior de 10.21 segundos que compartían de forma conjunta los corredores Carlos Villaseñor (1997), José Carlos Herrera (2014) y Gerardo Lomelí (2025), el cual se había mantenido vigente durante casi tres décadas en el atletismo nacional.

La conmovedora dedicatoria familiar de Austin Kresley en Instagram

El velocista compartió un emotivo texto en su cuenta oficial de Instagram, donde detalló el largo camino que recorrió, incluyendo momentos críticos en los que pensó seriamente en el retiro definitivo de las pistas.

​Los sueños se hacen realidad… Desde que tenía 16 años, siempre soñé con representar a mi país Lito, de México. Después de muchos altibajos y, a través de pruebas y tribulaciones, mi sueño se hizo realidad. E, incluso, a través de todas las luchas esta temporada, establecer un récord nacional después de tres años. Lito esto es para ti y, espero, que te haya hecho sentir más orgulloso."

El deportista nació el 30 de diciembre de 2001 en Oakley, California, y es hijo de la mexicana Isabel Valle. Obtuvo su elegibilidad oficial ante World Athletics el 13 de octubre de 2025, tras concluir sus trámites de nacionalidad inspirados por su abuelo, quien migró desde tierras aztecas hacia Estados Unidos.

El velocista se formó en la Universidad de Iowa, donde fue reconocido cuatro veces como All-American y se coronó campeón del Big Ten en los 200 metros en 2023. Actualmente entrena bajo las órdenes del exigente programa deportivo de Auburn University con la mira puesta en el futuro.

Los siguientes objetivos clave en la agenda de Austin Kresley de cara al ciclo olímpico son: