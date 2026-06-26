¡Histórico! Austin Kresley vuela en los 100 metros y rompe el récord absoluto de México

El atletismo mexicano ha sido testigo del nacimiento de una nueva era en las pruebas de velocidad pura. El corredor de 24 años, Austin Kresley, conquistó un hito sin precedentes al establecer un nuevo récord absoluto para México en los 100 metros planos, registrando una espectacular marca de 10.08 segundos sobre la pista del Estadio Alfonso Galvis Duque en Medellín, Colombia.

El histórico resultado, conseguido en el marco del Campeonato Panamericano de Atletismo 2026, aviva de manera legítima la expectativa de ver, en un futuro muy cercano, al primer velocista tricolor capaz de romper la barrera de los 10 segundos en la prueba reina de las competencias atléticas.

Kresley borró el registro absoluto mexicano de 10.21 segundos que compartían Carlos Villaseñor (1997), José Carlos Herrera (2014) y Gerardo Lomelí (2025), registro que se había convertido en una barrera infranqueable para un corredor nacional hasta hoy.

¿Quién es Austin Kresley?

Austin Kresley es un atleta mexicoamericano nacido el 30 de diciembre de 2001 en Oakley, California, Estados Unidos. Es hijo de la mexicana Isabel Valle, lo que le dio la opción de poder representar a México a nivel internacional.

Kresley recibió el aval de elegibilidad oficial para portar los colores de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) a partir del 13 de octubre de 2025. El velocista se ha forjado en el exigente circuito universitario de Estados Unidos, compitiendo para la Universidad de Auburn, con la que compite en las distancias de 100 y 200 metros, además del relevo 4x100.

El valor de su marca en suelo colombiano trasciende el plano numérico en el inicio de este ciclo:

Pista de élite : Consiguió el récord en el renovado óvalo de Medellín, avalado y certificado por la World Athletics .

: Consiguió el récord en el renovado óvalo de Medellín, avalado y certificado por la . Boleto asegurado : Su destacada participación le otorga plazas directas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 .

: Su destacada participación le otorga plazas directas para los . Boleto asegurado : Su destacada participación le otorga plazas directas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 .

: Su destacada participación le otorga plazas directas para los . Ruta al Mundial: Sumó puntos en el ranking internacional de cara al Campeonato Mundial de Atletismo de Pekín 2027.

A la caza del parámetro regional

El desempeño de Austin Kresley confirma que México ha encontrado al velocista de calibre internacional que buscó por décadas, respaldado por la metodología y la infraestructura de primer nivel de Auburn.

Kresley también formó parte de la delegación en la prueba de relevo mixto en el certamen sudamericano. Con este ritmo devastador en sus piernas, el atleta mexicoamericano se perfila como la punta de lanza y el gran referente de la velocidad nacional para encarar las competencias de máxima envergadura en el presente ciclo olímpico.