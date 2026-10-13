Próximo juego del América en el Estadio Banorte cambia de horario 

El próximo juego del América como local sufrió una modificación en su horario. La Liga MX dio a conocer la nueva logística para el choque entre Águilas y Pachuca, el domingo 25 de octubre.

Originalmente estaba programado a las 17:00 horas. Sin embargo, el arranque del partido correspondiente a la J-14 del torneo Apertura 2026 se movió para las 19:00 horas.

Previo a que el América mueva el balón, prepara un homenaje para su exportero Guillermo Ochoa.

"Hay historias que nunca terminan. Próximamente en el Estadio Banorte. Por S13mpre", es el primer promocional de las Águilas respecto al homenaje que le rendirán a quien fuera en dos ciclos su guardameta.

El resto de partidos de la jornada se mantienen sin modificaciones hasta el momento. Cabe destacar que el América tiene en puerta dos visitas en actividad de la Liga MX, el domingo 17 de octubre en casa del León y el 21 contra el Atlas.