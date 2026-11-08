Atlético de Madrid vs. Barcelona EN VIVO: Se juega el liderato de LaLiga en el Estadio Metropolitano

PRIMER TIEMPO

28' Centro de Lamine, despeja la defensa.

26' OTRA VEZ EL ATLETIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. El Atlético de Madrid disparó y a Joan García se le fue entre las piernas. No hubo mayor peligro.

25' Barcelona controla la pelota y la afición en el Metropolitano pita.

24' Kang-in Lee disparó fuera del área. Muy desviado.

24' Movió Raphinha, pero la defensa despejó.

23' Por primera vez después del gol el Barcelona tiene un respiro. Van a cobrar un córner.

21' CEEEEEEEEEEEEEEEEEEERCA. Centro al área que estuvo cerca de ser el segundo. Había fuera de juego.

20' Julián Álvarez intentó, pero todo acabó en córner.

18' Barcelona toca en medio campo. Atleti bien parado con 10 elementos en propio campo.

16' Con la victoria parcial, el Atlético de Madrid se coloca como líder de LaLiga.

14' Simeone a unos centímetros de caer en fuera de juego, pero el gol fue perfectamente habilitado.

12' Mintuo de aplausos en memoria de Jesús de Miguel. El homenaje estaba preparado justo cuando el contador llegara a 9', pero cayó el gol.

11' Tras el gol, el Barcelona no inventa y sigue con su plan de juego. El equipo busca salir con la bola controlada.

10' Al Barcelona le duele cuando el Atleti aprovecha los espacios en zona defensiva. Así cayó el primero.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Giuliano Simeone abre el marcador con pase de Julián Álvarez.

8' Lamine quería doblegar a Pubill. Sin falta el colchonero forzó el saque de banda a favor.

8' El Barcelona presiona alto al Atlético de Madrid.

6' TRAVESAÑOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. El Barcelona se salva del primero. El Atleti es más en seis minutos de juego.

6' JULIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN La Araña tuvo el primero mano a mano contra Joan García, pero no logra definir.

5' Barcelona controla en medio campo.

5' Tiro de esquina para el Barcelona. Joan García se queda con la bola.

4' Baena le gana la posesión a Fariñas, pero bien atrás Gordon mandando a córner.

1' El Futbol Club Barcelona mueve la bola y se juegan los primeros 45 minutos en la cancha del Estadio Metropolitano.

- Los capitanes Koke y Raphinha entregan en conjunto un ramo de flores como homenaje a Demi.

- Minuto de silencio en el Metropolitano en memoria de Jesús de Miguel.

- Los futbolistas saltan al campo con una playera con el nombre y número de Jesús de Miguel.

- El partido arrancará con un homenaje especial para Jesús de Miguel, futbolista recientemente fallecido en el campo de juego.

- Los aficionados del Atlético de Madrid aplauden y pitan a Julián Álvarez.

- La llegada del Atleti al Metropolitano.

- Así fue la previa del Atleti antes de enfrentar al Barcelona.

- Llegada del Futbol Club Barcelona al Estadio Metropolitano.

- El Cholo Simeone salta al campo con el siguiente 11: Obed Vargas no va ni a la banca.

- La alineación de Hansi Flick está lista. Brian Friñas se mantiene el 11 incial del Futbol Club Barcelona.