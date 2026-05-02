El Atlético ya se lleva; felicitó a Obed Vargas con un ‘wey’

Obed Vargas se lució con su primera asistencia con el Atlético de Madrid, en el triunfo de 0-2 sobre el Valencia en duelo de la jornada 34 de LaLiga que se disputó en el Estadio de Mestalla. Al finalizar el partido, la cuenta del equipo español en “X” felicitó al mexicano de una manera especial.

“Buen partido, wey”, publicó en redes sociales, donde se ve al mexicano con una sonrisa en el rostro y levantando el brazo derecho.

Algunos aficionados se fijaron en un detalle: “La coma lo convierte en ofensa”, “No pongan la coma, no ma…”, “Es sin la coma para ser correcto”.

Obed Vargas fue titular y disputó los 90 minutos del partido contra el Valencia.

El Atlético de Madrid tuvo su recompensa a su empeño. Javier Boñar tuvo una buena salida con el balón por la banda derecha, se quitó a un par de e rivales para después pasarle el balón a Obed Vargas y cerca del área chica, el mexicano cedió a Iker Luque, quien se perfiló y marcó un derechazo ajustado al poste al 73’.

Miguel Cubo también se hizo presente en el marcador y se convirtió en el quinto goleador más joven en la historia del Atlético de Madrid, al anotar a los 18 años y 82 días.

Diego Pablo Simeone elogió a los jóvenes por el partido completo que brindaron: “Sorprender no me sorprende. Hicimos un partido completo, donde respondieron muy bien los jóvenes, y sobre todo, los grandes. Humildad, trabajo, saber estar cuando el equipo te necesita. Necesitamos jugadores de ese estilo”.