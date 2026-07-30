¡Oficial! Carlos Espí ya es nuevo jugador del Real Madrid

Real Madrid ya tiene al delantero que buscaba para reforzar su plantilla. El conjunto merengue hizo oficial este jueves la incorporación de Carlos Espí, atacante procedente del Levante, quien firmó contrato hasta el 30 de junio de 2031 después de una operación relámpago en la que el club blanco ejecutó una inversión cercana a los 25 millones de euros.

El delantero español, de 21 años, aterriza en el Santiago Bernabéu para ocupar el lugar que deja Gonzalo García, quien también concretó este jueves su salida rumbo al Fulham. Con ello, el equipo dirigido por José Mourinho mantiene una referencia de área dentro de su plantel de cara a la próxima temporada.

La negociación se resolvió en cuestión de horas. Carlos Espí tenía prácticamente definida su salida hacia otro destino y era seguido de cerca por clubes como Brighton, Hull City y Villarreal, pero la irrupción del Real Madrid cambió por completo el escenario. El atacante no dudó en priorizar la oportunidad de vestir la camiseta blanca.

Del Levante al Santiago Bernabéu

Carlos Espí fue una de las grandes revelaciones del Levante durante la última temporada. Después de consolidarse en el primer equipo, el atacante explotó en la segunda vuelta del campeonato, donde marcó 11 goles que resultaron fundamentales para que el conjunto granota asegurara la permanencia en LaLiga.

Su crecimiento despertó el interés de varios equipos europeos, aunque el Real Madrid decidió adelantarse a todos y ejecutar la cláusula de rescisión para evitar una subasta por uno de los delanteros españoles con mayor proyección.

La venta también representa un momento histórico para el Levante, que confirmó que la transferencia de Carlos Espí se convirtió en la más importante de un futbolista formado en la cantera del club valenciano.

Una nueva alternativa para Mourinho

José Mourinho buscaba mantener un perfil de delantero con presencia física dentro del área tras la salida de Gonzalo García, y encontró esa opción en Carlos Espí. El atacante destaca por su capacidad en el juego aéreo, su movilidad dentro del área y su facilidad para definir, características que le permitirán competir por un lugar en el ataque madridista.

Su llegada amplía las variantes ofensivas del conjunto blanco, especialmente en partidos donde el equipo necesita un referente para atacar centros o romper defensas cerradas.

Además, el fichaje abre nuevas interrogantes sobre el futuro de Endrick, quien ahora tendrá un competidor más por los minutos en la delantera conforme avance el mercado de verano.

El Madrid sigue moviéndose en el mercado

Con la incorporación de Carlos Espí, el Real Madrid continúa reforzando su plantilla con miras a una temporada en la que volverá a pelear por todos los títulos. La directiva apostó por un futbolista que ya demostró su capacidad en la máxima categoría del futbol español y que llega en uno de los mejores momentos de su carrera.

Después de irrumpir como una de las revelaciones del Levante, el delantero tendrá ahora el reto más importante de su trayectoria: responder a la confianza del Real Madrid y demostrar que está listo para competir en uno de los clubes más exigentes del mundo.