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Atlas tiene predio preferido para su nuevo estadio en Guadalajara

Grupo Prodi, el propietario del club, analiza cuatro opciones de terrenos pero una de ellas lleva mano

Por: Sergio Alvarez

Grupo Prodi analiza diferentes opciones para la nueva casa rojinegra<br><br>Vista General del Estadio durante el partido Atlas vs Pachuca, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 01 de Noviembre de 2023.
Grupo Prodi analiza diferentes opciones para la nueva casa rojinegraMexsport

La intención de cambiar de sede sigue vigente en el Club Atlas. Tan es así que el nuevo propietario de la institución, Grupo Prodi, analiza cuatro opciones de predios en las inmediaciones de Guadalajara. Una de ellas lleva ventaja sobre su competencia gracias a la privilegiada ubicación en la capital jalisciense.

La opción principal para la nueva casa rojinegra es un terreno de casi cuatro hectáreas, y según reveló el periodista David Medrano, tiene una excelente ubicación: Periférico Norte y Parres Arias, justo en la colonia Parque Industrial Belén, a sólo unos metros del estadio de beisbol de los Charros de Jalisco y a sólo unos metros del centro de espectáculos Telmex

La opción que aventaja al resto se ubica en la colonia Parque Industrial Belén
La opción que aventaja al resto se ubica en la colonia Parque Industrial BelénESPECIAL

La Asamblea General de Dueños de la Liga MX y la FMF aprobaron formalmente la venta del club por parte de Grupo Orlegi a Grupo PRODI en abril de 2026. Sin embargo, se estableció que Grupo Orlegi mantendría la gestión operativa hasta el 30 de junio para concluir los trámites administrativos e institucionales.

Desde el arranque del presente Torneo de Apertura 2026, la directiva encabezada por José Miguel Bejos asumió plenamente la administración del equipo y puso manos a la obra en los planes a mediano plazo, como sería la construcción de la nueva sede del equipo, lo que significaría dejar de jugar en el Estadio Jalisco.

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