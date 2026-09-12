¡Santiago Giménez ya marcó con Porto! El mexicano se estrena y sella el triunfo ante Casa Pia

Santiago Giménez finalmente encontró su primer gol con el Porto. El delantero mexicano convirtió un penal al minuto 90 para sellar la victoria 4-1 sobre el Casa Pia, en la Jornada 6 de la liga de Portugal.

El conjunto local se adelantó en el marcador al minuto 43, cuando Henrique Araújo hizo efectivo un cobro desde los once pasos para poner el 1-0.

Sin embargo, el Porto reaccionó antes del descanso. Al minuto 45, André Silva apareció para marcar el empate 1-1 y devolverle la tranquilidad al conjunto de los Dragones.

Porto remonta y encamina otra victoria

En la segunda mitad, el Porto tomó el control del encuentro y completó la remontada.

Al minuto 60, Jakub Kiwior apareció para marcar el 2-1, mientras que al 67, Borja Sainz amplió la ventaja con el tercer tanto del conjunto visitante.

Con el 3-1, el Porto encaminó su sexta victoria consecutiva en el campeonato y mantuvo su paso perfecto en la liga portuguesa.

¡Santiago Giménez marca su primer gol con Porto!

Santiago Giménez ingresó al terreno de juego al minuto 62, en sustitución de André Silva, y tuvo que esperar hasta los minutos finales para conseguir su ansiado estreno goleador con el Porto.

Al minuto 90, el mexicano recibió una falta dentro del área por parte del portero Mandic, por lo que el árbitro señaló penalti.

Giménez tomó el balón y asumió la responsabilidad desde los once pasos. Con tranquilidad y mucha sangre fría, el delantero mexicano ejecutó el cobro y mandó el balón al fondo de la portería para marcar el 4-1 definitivo.

El tanto significó mucho más que el cuarto gol del Porto: fue el primer gol oficial de Santiago Giménez con los Dragones, poniendo fin a la espera del atacante mexicano.

Con este resultado, el Porto llegó a 18 puntos después de seis jornadas, producto de seis victorias, y se mantiene como líder de la liga portuguesa.

Para Santiago Giménez, la noche terminó de la mejor manera: ingresó de cambio, provocó un penal y finalmente pudo estrenarse como goleador del Porto.