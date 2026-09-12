Kevin Zenón se despide de Boca con emotivo mensaje tras convertirse en refuerzo del Atlas

Kevin Zenón ya es oficialmente nuevo jugador del Atlas y antes de comenzar esta nueva etapa en la Liga MX decidió despedirse de Boca Juniors con un emotivo mensaje.

El mediocampista argentino publicó en sus redes sociales un video en el que recopiló distintos momentos que vivió con la camiseta del conjunto Xeneize y recordó lo especial que fue cumplir su sueño de jugar en La Bombonera.

Hoy me toca despedirme del club con el que tanto soñé. Tuve el privilegio de vestir esta camiseta y de jugar en La Bombonera, algo que voy a llevar conmigo para siempre”, escribió Zenón en la publicación.

Zenón reconoce que no fue fácil despedirse de Boca

El futbolista argentino también reconoció que encontrar las palabras para despedirse de Boca Juniors no fue sencillo, especialmente después de los meses complicados que atravesó en el plano personal.

No es fácil encontrar las palabras justas para expresar todo lo que siento. Fueron meses difíciles en lo personal, pero nunca dejé de intentar dar lo mejor de mí. A veces las cosas no salen como uno quiere, y también hay que saber aceptarlo”, expresó.

Zenón también dedicó palabras a los aficionados y a las personas con las que compartió su etapa en el club argentino.

Me llevo en el corazón el cariño de los hinchas y de toda la gente del club. Gracias a mis compañeros y amigos por todos estos años compartidos”, agregó.

Kevin Zenón comienza una nueva etapa con Atlas

Después de despedirse de Boca Juniors, Kevin Zenón afrontará un nuevo desafío en el futbol mexicano. El argentino se ha incorporado oficialmente al Atlas, como parte del proyecto deportivo encabezado por el técnico Hernán Crespo.

El mediocampista buscará ahora trasladar su talento a la Liga MX y convertirse en una pieza importante para el conjunto rojinegro.

Así, Zenón cierra su etapa con Boca Juniors con un mensaje cargado de emoción y comienza una nueva historia en México, donde defenderá los colores del Atlas.