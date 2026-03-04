Atlas habría sido vendido: Conoce al empresario de béisbol que pagó una fortuna

El Club Atlas de Guadalajara, uno de los equipos más importantes y tradicionalistas del futbol mexicano, que hasta este 3 de marzo era propiedad de Alejandro Irarragorri y Grupo Orlegi, ha sido vendido a un empresario que además cuenta con un equipo de beisbol de la Liga Mexicana de Verano.

Desde el año pasado cuando se les avisó dentro de los estatutos de la Liga MX que la multipropiedad debía ser abolida para 2026, Grupo Orlegi, que ha sido propietaria desde hace más de una década del Santos, tuvo que poner a la venta al Atlas, puesto que era su segundo negocio.

En ese momento comenzaron las opciones a desfilar. Saúl Canelo Álvarez, supuesto aficionado de los atlistas negó las versiones de que compraría al equipo, mientras que la escudería de Fórmula Uno de McLaren también estuvo interesada y hasta un consorcio árabe.

Canelo Álvarez es aficionado del Atlas, pero no lo adquirió. Mexsport

¿QUIÉN COMPRÓ AL ATLAS?

La venta, según comentó el periodista Pepe Hanan se produjo este tres de marzo entre Grupo Orlegi de Alejandro Irarragori y José Miguel Bejos, propietario de los Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Beisbol en el circuito de verano.

La transacción habría quedado en 250 millones de dólares ya que incluye, además de la plantilla y acciones del equipo, la nueva academia AGA, cuyo centro formativo de jugadores y de entrenamiento será base de concentración para alguna selección mundialista.

José Miguel Bejos es un próspero empresario mexicano que tiene contratos con el gobierno para explorar pozo petroleros, creación de fertilizantes y también constructoras de líneas del metro y autopistas.

José Miguel Bejos se lanza a la aventura en la Liga MX Captura de pantalla

Pero José Miguel Bejos no se lanzó solo por el Atlas. Según algunos datos, pudo haberse asociado con al menos cuatro empresarios más para conseguir el contrato que lo meterá de lleno en su primera aventura en el futbol mexicano.

A pesar del avance en las negociaciones, la formalización y el traspaso se hará hasta el próximo mes para atender todo el papeleo correspondiente.